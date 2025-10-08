विज्ञापन

नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 2026 में इन सेक्टर में होगा सबसे ज्यादा पे-हाइक, देखें लिस्ट

एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल 2026 में भारत की औसत सैलरी काफी बढ़ सकती है। रियल एस्टेट, NBFC और ई-कॉमर्स सेक्टर में सबसे ज्यादा हाइक की उम्मीद जताई गई है. जानिए बाकी सेक्टर्स का कैसा हाल रहेगा.

नई दिल्ली:

Average Salary Increase India 2026: अगर आप जॉब करते हैं और सैलरी हाइक का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है. ब्रिटिश-अमेरिकी फर्म Aon (एओन) की नई रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2026 में औसत सैलरी करीब 9% बढ़ने की उम्मीद है. यानी 2025 की तुलना में कंपनियां अगले साल अपने कर्मचारियों की जेब थोड़ी और भारी करेंगी. रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां सैलरी ग्रोथ डबल डिजिट के करीब पहुंच जाएगी. सबसे ज्यादा फायदा रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और NBFCs (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों) को होगा. जानिए किन-किन सेक्टरों में कितनी सैलरी बढ़ेगी.

सैलरी ग्रोथ की रफ्तार तेज

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में औसत सैलरी ग्रोथ 8.9% थी, जो 2026 में बढ़कर 9% तक पहुंच सकती है. वैश्विक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती दिखा रही है. एओन का कहना है कि इसका बड़ा कारण घरेलू डिमांड और खपत में बढ़ोतरी, निवेश में सुधार और सरकारी नीति सुधारों का असर है.

किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा सैलरी बढ़ेगी

1. अगर आप रियल एस्टेट या फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं, तो खुश हो जाइए. 2026 में आपकी सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है। Aon रिपोर्ट के मुताबिक, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सैलरी इंक्रीमेंट सबसे ज्यादा है, 2025 में जहां 10.5% थी, अब 2026 में करीब 10.9% तक पहुंच सकती है.

2. NBFCs (नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों) में भी अच्छी बढ़ोतरी होगी. यह 9.8% से बढ़कर 10% तक हो सकती है.

3. इंजीनियरिंग डिजाइन सेक्टर में सैलरी ग्रोथ 9.6% से 9.7% तक बढ़ सकती है.

4. लाइफ साइंसेज सेक्टर में भी 9.6% की स्थिर बढ़ोतरी का अनुमान है.

5. रिटेल सेक्टर में 2025 की 9% ग्रोथ बढ़कर 9.6% तक जा सकती है.

6. ई-कॉमर्स सेक्टर तेजी से उभर रहा है. यहां सैलरी 8.9% से 9.2% तक बढ़ सकती है.

7. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ भी 9.4% से 9.2% तक मामूली उतार-चढ़ाव के साथ अच्छी रहेगी.

8. बैंकिंग सेक्टर में सैलरी ग्रोथ 8.5% से 8.6% तक रहने की उम्मीद है.

9. टेक प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट कंपनियों में सैलरी 9.3% से 9.4% तक पहुंच सकती है.

कंपनियां का फोकस बदल रहा है

Aon इंडिया के पार्टनर रूपांक चौधरी ने कहा कि कंपनियां अब सिर्फ सैलरी बढ़ाने पर नहीं, बल्कि टैलेंट को लंबे समय तक जोड़कर रखने पर काम कर रही हैं. उनके मुताबिक, रियल एस्टेट और NBFC सेक्टर टैलेंट इन्वेस्टमेंट में सबसे आगे हैं. कंपनियां अब सैलरी स्ट्रक्चर को स्ट्रैटेजिक तरीके से डिजाइन कर रही हैं ताकि विकास और स्थिरता दोनों बने रहें. रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर (Attrition Rate) घटकर 17.1% रह गई, जो पिछले दो सालों से लगातार कम हो रही है. इसका मतलब है कि कंपनियां अब स्थिर टैलेंट और लंबे रिश्तों पर ज्यादा भरोसा कर रही हैं.

टैक्स सुधार और बिजनेस माहौल का बड़ा असर

Aon के एसोसिएट पार्टनर अमित कुमार ओटवानी का कहना है कि भारत में हाल के टैक्स और नीति सुधारों ने बिजनेस माहौल को बेहतर बनाया है. कंपनियां अगर अपनी पे-स्ट्रैटेजी को इन सुधारों से जोड़ती हैं, तो उन्हें बेहतर टैलेंट हायर करने और रिटेन करने में बड़ी मदद मिलेगी. कुल मिलाकर, भारत में औसतन सैलरी ग्रोथ 8.9% से बढ़कर 9% तक रहने की उम्मीद है, यानी 2026 में ज्यादातर कर्मचारियों को अपने पे-स्लिप में थोड़ी ज्यादा रकम देखने को मिल सकती है.

