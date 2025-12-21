विज्ञापन

UPPSC LT Exam 2025: एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा आज,  दो शिफ्ट में होंगे एग्जाम- Details

UPPSC LT Exam 2025 गोरखपुर में आयोजित हो रही है. LT Grade Teacher Exam दो शिफ्ट में होगी और इसके लिए छह प्रमुख Gorakhpur exam centers बनाए गए हैं. बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे.

UPPSC LT Exam 2025: UPPSC LT Exam 2025 गोरखपुर में आयोजित हो रही है. एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा दो शिफ्ट में होगी और इसके लिए शहर के छह प्रमुख कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया है. शनिवार शाम से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी गोरखपुर पहुंचने लगे थे. इसी बीच शिक्षकों को सम्मानित करने का एक बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसने शिक्षा जगत को नई ऊर्जा दी.

परीक्षा केंद्रों की तैयारी

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन (UPPSC) की ओर से होने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक परीक्षा रविवार को छह केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. इनमें दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी, दिग्विजयनाथ PG कॉलेज, महात्मा गांधी PG कॉलेज, DVN PG कॉलेज और सेंट एंड्रयूज PG कॉलेज शामिल हैं. जिला प्रशासन की देखरेख में सभी केंद्रों ने शनिवार शाम तक अपनी तैयारी पूरी कर ली थी.

अभ्यर्थियों का गोरखपुर आगमन

शनिवार शाम से ही बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए गोरखपुर पहुंचने लगे थे. कई अभ्यर्थियों ने स्टेशन और रैन बसेरों में ठहरने का इंतज़ाम किया. शहर में परीक्षा को लेकर माहौल पूरी तरह परीक्षा-प्रधान हो गया था.

दो शिफ्ट में हो रही परीक्षा 

परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जा रही है. पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी. प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कराने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं.

शिक्षकों को सम्मान

शनिवार को मैरियन फाउंडेशन ने सेंट पॉल स्कूल के साथ मिलकर टीचर्स अवार्ड्स गोरखपुर 2025 (TAG 2025) का चौथा एडिशन आयोजित किया. इस कार्यक्रम में CBSE, ICSE और ISC बोर्ड से जुड़े शिक्षकों को उनके बेहतरीन योगदान के लिए सम्मानित किया गया.

राज्यभर के शिक्षकों का सम्मान

मैरियन फाउंडेशन के संस्थापक रेव. जी. चंद्रा ने बताया कि संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल के माध्यम से समाज के सतत विकास के लिए काम कर रहा है. वहीं फाउंडेशन के ट्रस्टी और सेंट पॉल स्कूल के एग्जीक्यूटिव प्रिंसिपल डॉ. अमरीश चंद्रा ने मार्च 2026 में प्रस्तावित मैरियन हेल्थ अवॉर्ड्स की जानकारी दी. नोएडा, मेरठ, प्रयागराज और कुशीनगर समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए शिक्षकों को सर्टिफिकेट और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. इस कार्यक्रम ने शिक्षा जगत में नई प्रेरणा और उत्साह का संचार किया.

