विज्ञापन

BPSC Exam: इस दिन होगी असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर भर्ती की प्री परीक्षा, आयोग ने जारी की तारीख

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (Assistant Branch Officer) भर्ती परीक्षा की डेट आ चुकी है.

Read Time: 2 mins
Share
BPSC Exam: इस दिन होगी असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर भर्ती की प्री परीक्षा, आयोग ने जारी की तारीख
नई दिल्ली:

BPSC Assistant Branch Officer pre exam 2025: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (Assistant Branch Officer) के पद की प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है. यह परीक्षा 10 सितंबर, 2025 को राज्य के 11 जिलों के सेंटर पर आयोजित की जाएगी.कल रात जारी अधिसूचना के अनुसार, अभ्यर्थी परीक्षा के दिन दोपहर 12:00 बजे से 2:15 बजे तक सामान्य ज्ञान (वस्तुनिष्ठ) प्रश्नपत्र देंगे. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा केंद्रों और निर्देशों के विवरण के लिए अपने प्रवेश पत्र ध्यानपूर्वक देखें.

इतनी मिलेगी सैलरी

इस भर्ती अभियान के तहत सहायक शाखा अधिकारी के कुल 41 रिक्त पदों को भरा जाएगा। ये पद वेतन स्तर 7 के अंतर्गत आते हैं और इनका वेतनमान 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये प्रति माह के साथ स्वीकार्य भत्ते भी शामिल हैं.

पात्रता और आयु मानदंड

आवेदकों के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री मांगी गई थी.  न्यूनतम आयु सीमा 1 अगस्त, 2025 तक 21 वर्ष निर्धारित की गई है. जिन्होंने भी इस परीक्षा के लिए अप्लाई किया है वे एग्जाम की डेट और सभी जानकारी पढ़ लें. 

ये भी पढ़ें-Bihar Police में करनी है नौकरी? इस पद के लिए निकली 4361 भर्तियां, आवेदन की पूरी प्रॉसेस एक क्लिक में जानिए यहां

बीपीएससी ने कहा है कि परीक्षा प्रकाशित दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करेगी और उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा. अंतिम चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार के आधार पर होगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://www.bpsc.bih.nic.in पर नियमित रूप से नज़र रखने की सलाह दी जाती है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BPSC, BPSC Exam 2025, Sarkari Naukri, BPSC Exam Apply, BPSC  online
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com