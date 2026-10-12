UPSC फेल होने के बाद लोग कौन-सी नौकरियां करते हैं? जानिए किन सरकारी नौकरी विकल्पों में बना सकते हैं करियर

Career Options : हर साल देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC के एग्जाम में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं. हालांकि इस परीक्षा का सिलेक्शन पर्सेंटेज बहुत कम है. फाइनल लिस्ट में ज्यादातर जगह नहीं बना पाते हैं. लेकिन यूपीएससी में असफल होने का ये मतलब कतई नहीं है आपके करियर का अंत हो गया है. जो अभ्यार्थी इस कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं उनकी नॉलेज, एनालिटिकल एबिलिटी और जनरल नॉलेज पर पकड़ बहुत मजबूत होती है, जो उन्हें कई दूसरी सराकरी नौकरियों में सफलता दिला सकती है. आज के इस आर्टिकल में उन्हीं सरकारी जॉब्स के ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपको जॉब सिक्योरिटी के साथ एक रुतबा भी दिला सकती है.

UPSC की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शंस राज्य लोक सेवा आयोग (PCS) की परीक्षाएं हैं. उत्तर प्रदेश PCS, BPSC, MPPSC, RPSC, HPSC और अन्य राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं में सिलेक्ट होकर उम्मीदवार SDM, DSP, BDO, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक पदों पर पहुंच सकते हैं.

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की परीक्षाएं भी UPSC अभ्यर्थियों दे सकते हैं. SSC CGL, CHSL और CPO जैसी परीक्षाओं के माध्यम से उम्मीदवार आयकर विभाग, केंद्रीय सचिवालय, प्रवर्तन निदेशालय, सीबीआई और विभिन्न मंत्रालयों में अधिकारी स्तर की नौकरियां हासिल कर सकते हैं.

IBPS, SBI और RBI की नौकरी भी UPSC अभ्यर्थियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं. प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO), क्लर्क, स्पेशलिस्ट ऑफिसर और RBI ग्रेड-B जैसे पद पर अच्छी सैलरी, नौकरी सिक्योरिटी और प्रमोशन के चांस भी अच्छे हैं.

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की परीक्षाओं के जरिए रेलवे के विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी पदों पर नियुक्ति मिल सकती है. वहीं CDS, CAPF और AFCAT जैसे एग्जाम्स रक्षा और अर्धसैनिक बलों में अधिकारी बनने का चांस देती हैं.

UPSC की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स अक्सर सामान्य अध्ययन, संविधान, अर्थव्यवस्था और करंट अफेयर्स में मजबूत होते हैं. यही कारण है कि वे EPFO, NABARD, SEBI, FCI, LIC, NIA और अन्य सरकारी संस्थानों की भर्ती परीक्षाओं में भी किस्मत आजमा सकती हैं.

कई उम्मीदवार UPSC तैयारी के दौरान विकसित हुई राइटिंग, रिसर्च, डेटा एनालिसिस, पब्लिक पॉलिसी और कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर कॉर्पोरेट, एडटेक, मीडिया, रिसर्च संस्थानों और कंसल्टिंग कंपनियों में भी करियर बना सकते हैं.

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