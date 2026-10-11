CBSE Board Exam Schedule 2027 : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही एके़डेमिक सेशन 2026-27 की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर सकता है. हालांकि बोर्ड की ओर से अब तक ऑफिशियल एग्जाम शेड्यूल की डेट जारी नहीं किया गया है, लेकिन देशभर के लाखों स्टूडेंट्स डेटशीट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एग्जाम शेड्यूल जारी होने के बाद स्टूडेंट्स CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर सब्जेक्टवाइज एग्जाम डेट्स, समय और अन्य जरूरी गाइडलाइन देख सकेंगे.

CBSE ने 8 अक्टूबर 2026 से प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की प्रोसेस शुरू कर दी है. वहीं, बोर्ड पहले ही स्कूलों के लिए 2027 बोर्ड परीक्षा के लिए List of Candidates (LOC) जमा करने की प्रोसेस शुरू कर चुका है. जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी, मार्च और अप्रैल 2027 के दौरान आयोजित की जाएंगी.

CBSE Date Sheet 2027 LIVE:



