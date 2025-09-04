विज्ञापन

UPSC CDS 2 का एडमिट कार्ड हुआ जारी, यहां से करें डाउनलोड

UPSC CDS 2 की लिखित परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा. 

UPSC CDS 2 Admit card : यूपीएससी ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस (सीडीएस)-2025 के लिए एडमिट जारी कर दिया है.  ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए, आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ डालकर लॉग इन करना होगा. 

एडमिट कार्ड लिंक

एडमिट कार्ड में इन चीजों को जरूर चेक करें-

  • परीक्षा का नाम
  • परीक्षा सेंटर का एड्रेस
  • एग्जाम सेंटर की टाइम
  • एग्जाम डेट
  • अपना नाम
  • डेट ऑफ बर्थ
  • अपनी फोटो और सिग्नेचर
  • परीक्षा की गाइडलाइन
  • एग्जाम सब्जेक्ट
  • एग्जाम टाइम
UPSC, Upsc Cds Admit Card 2025, CDS 2 Admit Card 2025
