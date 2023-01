UPPCL एग्जिक्यूटिव असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट आउट, डायरेक्ट लिंक से करें चेक

UPPCL Executive Assistant Result 2022 के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

आधिकारिक नोटिस के मुताबिक यह मेरिट लिस्ट नहीं है. यूपीपीसीएल एग्जिक्यूटिव असिस्टेंट सीबीटी परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को दक्षता परीक्षा (टाइपिंग) के लिए उपस्थित होना होगा. टाइपिंग परीक्षा (typing test) का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा. यूपीपीसीएल जल्द ही टाइपिंग टेस्ट की तारीख, समय और स्थान की जानकारी उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या मेल पर भेजेगा. बता दें कि यूपीपीसीएल इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए एग्जिक्यूटिव असिस्टेंट के कुल 1273 रिक्तियों को भरेगा.

UPPCL Executive Assistant Result 2022: ऐसे करें चेक

1.सबसे पहले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upenergy.in पर जाएं.

2.होमपेज पर, “रिक्ति/रिजल्ट” टैब पर क्लिक करें.

3.इसके बाद ‘LIST OF CANDIDATES SHORTLISTED FOR SKILL TEST FOR THE POST OF “EXECUTIVE ASSISTANT” AGAINST ADVT. NO. 09/VSA/2022/EA' लिंक पर क्लिक करें.

4.UPPCL एग्जिक्यूटिव असिस्टेंट रिजल्ट मेरिट लिस्ट स्क्रीन पर दिखाई देगी.

5.अब रोल नंबर सर्च कर रिजल्ट देखें और उसे डाउनलोड करें.

