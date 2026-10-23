UP TGT Recruitment: यूपी में 17,735 शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान, OTR अनिवार्य, दिसंबर में होगी परीक्षा

UP TGT Recruitment 2026 : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (TGT) के कुल 17,735 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का ऑफिशियल विज्ञापन जारी कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह पारदर्शी और अभ्यर्थियों के लिए आसान बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की सिस्टम को अनिवार्य किया गया है. इसका मतलब यह है कि किसी भी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आयोग के पोर्टल पर अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. इसके बाद ही वे आवेदन पत्र में अपनी एंट्रीज भर सकेंगे.
आवेदन का कार्यक्रम और परीक्षा की तारीखें
जारी शेड्यूल के अनुसार, भर्ती का विज्ञापन 23 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 24 अक्टूबर से हो रही है. अगरआवेदन भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो अभ्यर्थी 26 नवंबर 2026 तक उसमें करेक्शनन कर सकेंगे.
-
-
बिकिनी सीन करने में कृति सेनन को क्यों लगे 12 साल? बोलीं- 6-7 साल पहले ऐसा नहीं कर पातीं
-
AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड को पसंद है ये बॉलीवुड फिल्म, कृति सेनन के सामने सुनाया फेमस डायलॉग
-
‘AI एक्टर्स इंसानी एक्टर्स की जगह नहीं ले सकते’, बोलीं एलाइन वैन डेर वेल्डन
-
NDTV World Summit 2026: वेजिटेरियन खिलाड़ियों को कौन सी दिक्कतें होती हैं? Savita, Neeru ने बताया
-
नो इंडियंस अलाउड से मेयर तक का सफर, NDTV समिट में रोहतक से लंदन गई मां-बेटे की जोड़ी ने बताई अपनी जर्नी
-
NDTV World Summit 2026 के मंच पर भारत की 'गोल्डन गर्ल्स' ने बताया जीत का मंत्रा! | Asian Games 2026
-
NDTV World Summit 2026: Lovlina Borgohain ने बताया जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज! क्यों लगने लगे ठहाके?
-
NDTV World Summit 2026: हॉकी चैंपियन नेहा गोयल का बड़ा खुलासा! दर्द में भी जीत का जश्न
-
Ashwini Vaishnaw के ऑफिस में कुर्सी के पीछे क्यों लगी है कील? NDTV World Summit में खोला राज
-
NDTV World Summit : क्या AI छीन लेगा नौकरियां? माइक वॉल्श ने दिया चौंकाने वाला जवाब
अच्छे से पढ़ लें गाइडलाइन
बता दें कि आयोग ने एग्जाम की डेट्स का भी ऐलान कर दिया है. टीजीटी भर्ती परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा में केवल दो महीने का समय बाकी होने के कारण अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी में तेजी लानी होगी. आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे क्वालिफिकेशन और पात्रता संबंधी सभी शर्तों के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवलेवल निर्देश पुस्तिका का अच्छी तरह पढ़ लें.
यह भी पढ़ें- RBI ने साल 2027 की सरकारी नौकरियों का कैलेंडर किया जारी, ग्रेड 'A' और 'B' अफसरों की बंपर भर्ती, जानें कब आएंगे फॉर्म
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं