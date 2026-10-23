UP TGT Recruitment: यूपी में 17,735 शिक्षक पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान, OTR अनिवार्य, दिसंबर में होगी परीक्षा

UP TGT Recruitment 2026 : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक (TGT) के कुल 17,735 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का ऑफिशियल विज्ञापन जारी कर दिया है. आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने बताया कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरी तरह पारदर्शी और अभ्यर्थियों के लिए आसान बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की सिस्टम को अनिवार्य किया गया है. इसका मतलब यह है कि किसी भी कैंडिडेट्स को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आयोग के पोर्टल पर अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा. इसके बाद ही वे आवेदन पत्र में अपनी एंट्रीज भर सकेंगे.

आवेदन का कार्यक्रम और परीक्षा की तारीखें

जारी शेड्यूल के अनुसार, भर्ती का विज्ञापन 23 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत 24 अक्टूबर से हो रही है. अगरआवेदन भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो अभ्यर्थी 26 नवंबर 2026 तक उसमें करेक्शनन कर सकेंगे.

अच्छे से पढ़ लें गाइडलाइन

बता दें कि आयोग ने एग्जाम की डेट्स का भी ऐलान कर दिया है. टीजीटी भर्ती परीक्षा 23 और 24 दिसंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा में केवल दो महीने का समय बाकी होने के कारण अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी में तेजी लानी होगी. आयोग ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे क्वालिफिकेशन और पात्रता संबंधी सभी शर्तों के लिए आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवलेवल निर्देश पुस्तिका का अच्छी तरह पढ़ लें.

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