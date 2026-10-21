SVPNPA में भावुक हुईं IPS पूर्वा चौधरी, नानी के सिर पर रखी अपनी कैप, लिखा-'मां तुझे सलाम'

- IPS पूर्वा चौधरी ने SVPNPA की पासिंग परेड में अपनी मां और नानी के सिर पर कैप रखी. तस्वीरें शेयर कीं.
- पूर्वा चौधरी ने तीन प्रयासों में UPSC सिविल सेवा परीक्षा पास की और अखिल भारतीय स्तर पर 533वीं रैंक हासिल की
- वे राजस्थान के जयपुर की रहने वाली हैं और उन्होंने लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से स्नातक की डिग्री प्राप्त की है
IPS Poorva Choudhary: भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी पूर्वा चौधरी के लिए वह पल बेहद भावुक रहा, जब SVPNPA में पासिंग परेड के बाद उन्होंने अपनी नानी को सामने खड़ा पाया. उनके साथ माता-पिता और बहन भी मौजूद थे. पुलिस ट्रेनिंग अकादमी से 'जनसेवा में समर्पित पहला कदम' बढ़ाने के बाद आईपीएस पूर्वा चौधरी ने अपनी मां और नानी के सिर पर कैप रखी तो वहां मौजूद हर व्यक्ति गौरवान्वित महसूस करता दिखाई दिया. अब आईपीएस पूर्वा चौधरी ट्रेनिंंग पूरी करने के बाद पंजाब कैडर में कानून एवं शांति व्यवस्था संभालते नजर आएंगी.
पंजाब कैडर में 2025 बैच की आईपीएस अधिकारी पूर्वा चौधरी की सफलता की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणादायी है, जो संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के शुरुआती प्रयासों में मिली असफलताओं से हार मान लेते हैं और फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं. पूर्वा चौधरी की पूरी कहानी उनके पिता, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ओम प्रकाश सहारण ने एनडीटीवी से बातचीत में साझा की है.
यह भी पढ़ें- SVPNPA में 78 RR दीक्षांत परेड में 151 अफसरों में छा गईं IPS कुहू गर्ग व अरुषि शर्मा, देखें तस्वीरें
-
-
NDTV World Summit 2026: दिल्ली में दो दिन दुनिया के दिग्गजों का महामंथन
-
NDTV World Summit 2026 का काउंटडाउन शुरू, एक मंच पर जुटेंगे दुनिया के दिग्गज
-
NDTV World Summit 2026: 22-23 अक्टूबर को फिर सजेगा दुनिया के दिग्गजों का महामंच, देखिए पहली झलक
-
दुनिया की सबसे असरदार और सबसे दमदार आवाजों के साथ लौट रहा है NDTV World Summit, देखिए सिर्फ NDTV पर
-
बदलती दुनिया, बदलते रिश्ते और वो मुद्दे जो दुनिया की तकदीर तय करते हैं... देखिए NDTV World Summit
-
NDTV World Summit 2026: AI, कूटनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर चर्चा, एक मंच पर जमा होंगे दुनिया के दिग्गज
-
भारत की आर्थिक बढ़त से मानवता पर AI के खतरों तक, NDTV World Summit 2026 के दूसरे दिन किन मुद्दों पर होगी बात
-
NDTV World Summit 2026: दुनिया की पहली AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड होंगी शामिल, कृति सेनन भी बनेंगी हिस्सा
-
डिजिटल इकोनॉमी, एनर्जी, ग्लोबल ट्रेड... NDTV World Summit में पहले दिन किन-किन मुद्दों पर होगी बात
-
NDTV World Summit 2026: दुनिया भर में कैसे बदल रहा है भारतीय खाने का स्वाद? वीर सांघवी बताएंगे देसी शेफ्स का ज
SVPNPA में दीक्षांत समारोह
राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले आरएएस अफसर ओम प्रकाश सहारण वर्तमान में जोधपुर में एडीएम पद पर सेवाएं दे रहे हैं. वे बताते हैं कि तेलंगाना स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में 17 अक्टूबर 2026 को 78वीं आरआर का दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ था, जिसमें वर्ष 2025 बैच के आईपीएस अधिकारी शामिल हुए. राजस्थान से ओम प्रकाश सहारण के अलावा पूर्वा की मां विकास, नानी कमला और बहन नव्या चौधरी भी SVPNPA पहुंचे थे.
यह भी पढ़ें- IPS जया शर्मा ASP बनीं, हरियाणा पुलिस DSP रहते UPSC क्रैक की, Gen Z आईपीएस के रूप में फेमस
पूर्वा चौधरी की UPSC रैंक
ओम प्रकाश सहारण के अनुसार उनकी बेटी पूर्वा चौधरी ने शुरुआती शिक्षा जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की. पूर्वा चौधरी को संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में तीसरे प्रयास में सफलता मिली. उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर 533वीं रैंक हासिल की. इसके बाद उन्हें पंजाब कैडर आवंटित हुआ.
पूर्वा चौधरी की पोस्ट- 'मां तुझे सलाम'
SVPNPA की पासिंग परेड के बाद पूर्वा चौधरी ने सोशल मीडिया पर चार तस्वीरें साझा कीं. इन तस्वीरों में उनकी मां और नानी के सिर पर उनकी कैप दिखाई दे रही है तथा सभी के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है. तस्वीरों के कैप्शन में आईपीएस पूर्वा चौधरी ने लिखा, "मां तुझे सलाम." इन तस्वीरों को महज 9 घंटे में 25 हजार से अधिक लोगों ने लाइक किया. वहीं, सोशल मीडिया पर पूर्वा चौधरी को लगातार बधाइयां भी मिल रही हैं.
यह भी पढ़ें- IPS कुहू गर्ग को SVPNPA में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, भावुक हुए पूर्व DGP पिता, बोले-'आंखों में गर्व के आंसू'
यह भी पढ़ें- बिहार की बेटी उर्मी सिन्हा देश की यंगेस्ट IPS, 21 की उम्र में UPSC क्रैक कर SVPNPA में रचा इतिहास
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं