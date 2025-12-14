विज्ञापन

UPPSC विरोध प्रदर्शन का क्या है मामला? जानिए छात्रों की क्या है मांग

यूपी के स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर यूपीएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं. उनकी तरह-तरह की मांग है, जिसके लिए वे प्रोटेस्ट कर रहे हैं.

UPPSC विरोध प्रदर्शन का क्या है मामला? जानिए छात्रों की क्या है मांग
नई दिल्ली:

Protest for UPPSC: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं, में होने वाली गड़बड़ियों को लेकर स्टूडेंट्स की तरह-तरह की मांग है. इन मांगों को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं. परीक्षा पैटर्न, कैलेंडर की अनियमितता और परिणाम की पारदर्शिता, आंसर-की सहित कई चीजों को लेकर मांग कर रहे हैं. छात्रों का कहना है कि C (संघ लोक सेवा आयोग) की तर्ज पर UPPSC की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषयों को हटा दिया जाए.

कैलेंडर समय से जारी किए जाएं

छात्र मांग करते रहे हैं कि आयोग एक निश्चित और पारदर्शी वार्षिक कैलेंडर जारी करे और उसका सख्ती से पालन करे. परीक्षाओं की तारीखों में बार-बार तिथियों में बार-बार बदलाव, समय पर परिणाम जारी न होना और भर्ती प्रक्रिया को बेवजह लंबा खिंचना छात्रों के लिए एक परेशानी का विषय है. रिजल्ट जारी में पारदर्शिता की कमी, विशेषकर मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (Answer Sheets) को पब्लिक न करने या उनकी सही जांच न होने के आरोप भी प्रदर्शन का कारण बने हैं.

PCS परीक्षा पैटर्न में बदलाव (सबसे बड़ा विवाद)

छात्रों की लंबे समय से मांग रही है कि अलग-अलग ऑप्शन विषयों में नंबर देने के तरीके में असमानता (Discrepancy) रहती है, जिससे किसी स्पेशल विषय के छात्रों को बेवजह लाभ या हानि होती है. ऑप्शनल विषय को हटाने की मांग के साथ ही, छात्रों की मांग थी कि इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित दो नए पेपर (जनरल स्टडीज 5 और 6) जोड़े जाएं. इससे राज्य के छात्रों को अधिक लाभ मिलेगा और उन्हें राज्य के प्रशासन, इतिहास, भूगोल और संस्कृति की बेहतर जानकारी होगी.

अलग-अलग भर्तियों में आयु सीमा और प्रयासों की संख्या को लेकर भी छात्रों के कुछ वर्ग ने समय-समय पर विरोध जताया है. यह विरोध प्रदर्शन प्रयागराज (इलाहाबाद), जो कि UPPSC का मुख्यालय है, में आयोजित किया गया है. छात्र संगठन आयोग के कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नियमित रूप से धरने और प्रदर्शन करते रहे हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

