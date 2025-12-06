विज्ञापन

UP PET 2025 रिजल्ट हुआ जारी, इस लिंक पर जाकर करें चेक

UPSSSC पीईटी एक ऑब्जेक्टिव-टाइप एग्जाम होता है. जो कि कुल 100 अंको का होता है. इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है. यानी हर सही जवाब के लिए 1 मार्क दिया जाता है, जबकि गलत जवाब के लिए 0.25 मार्क्स काटे जाते हैं.

UPSSSC PET Result 2025: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC ) ने PET रिजल्ट जारी कर दिया है. साथ ही UP PET कट ऑफ भी जारी की है. जिन कैंडिडेट्स ने UPSSSC PET 2025 की परीक्षा दी थी. वो UPSSSC की ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर नतीजा चेक कर सकते हैं. रिजल्ट PDF और मार्क्स देखने के लिए कैंडिडेट को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी. बता दें कि UP PET एग्जाम 6 और 7 सितंबर, 2025 को आयोजित हुआ था. ये एग्जाम ग्रुप B और C पोस्ट भरने के लिए हुआ था.

UPSSSC PET रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

  1. उम्मीदवार अपना UP PET स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले upsssc.gov.in पर जाएं.
  2. upsssc.gov.in पर  UPSSSC PET एग्जाम का रिजल्ट लिंक दिखेगा. जिसपर क्लिक करें.
  3. क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा. जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, जेंडर और कैप्चा कोड जैसी डिटेल्स डालें को कहा जाएगा. सही जानकारी भरने के बाद उम्मीदवार लॉगिन बटन पर क्लिक करे दें.
  4. UP PET रिजल्ट का स्कोरकार्ड दिखेगा जिसे डाउनलोड कर लें.

क्या होती है PET परीक्षा

PET परीक्षा विभिन्न विभागों में क्लर्क से लेकर तकनीकी पदों के लिए एक पात्रता परीक्षण के रूप में आयोजित होती है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करते हैं और अच्छा स्कोर पाते हैं, वो सरकार की और से जब ये भर्तियां निकाली जाती हैं तो उसके लिए अप्लाई कर सकते है.

PET सर्टिफिकेट तीन साल तक वैध रहता है. यानी अगर एग्जाम पास करने के तीन साल तक आपकी नौकरी नहीं लगती है तो आपको फिर से ये टेस्ट देना पड़ता है. 

