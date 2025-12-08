विज्ञापन

UP Govt Jobs: यूपी में आने वाली है 7466 पदों पर टीचर की भर्तियां, UPPSC जारी करेगा नोटिफिकेशन

यूपी सरकार युवाओं के लिए बंपर सरकारी नौकरी लेकर आ रही है. टीचर की बड़ी भर्ती होने वाली है. जो उम्मीदवार इस सरकारी नौकरी को पाना चाहते हैं वे इस नौकरी के बारे में जान लें.

नई दिल्ली:

UP Govt Jobs: यूपी के युवाओं के लिए अच्छी खबर है, यूपी सरकार बंपर पदों पर सरकारी नौकरी लेकर आ रही है. यूपीपीएससी की ओर से सहायक अध्यापक (Assistant Teacher) भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी होने वाला है. इस भर्ती के लिए परीक्षा दिसंबर और जनवरी 2026 में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा के जरिए 15 विषयों में कुल 7,466 योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले साढ़े आठ सालों में सरकारी सेवाओं में 8.5 लाख से अधिक नियुक्तियां की है.  

नकलविहीन और निष्पक्ष परीक्षा की गारंटी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश हैं कि परीक्षा को पूरी तरह से नकलविहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए. परीक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

एग्जाम के लिए कड़ी व्यवस्था

जिन जनपदों में परीक्षा केंद्र हैं, वहां के जिलाधिकारी (DM) स्वयं व्यक्तिगत रूप से सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे.एग्जाम हॉल में एंट्री के समय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन,प्रत्येक केंद्र पर पूर्णत,  क्रियाशील सीसीटीवी कैमरे और फ्रिस्किंग की कड़ी जांच अनिवार्य होगी.LIU और एसटीएफ (STF) की निगरानी टीमें एक्टिव रूप से उपस्थित रहेंगी, खासकर संवेदनशील जिलों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी.प्रश्नपत्रों की सिक्योर बनाए रखने के लिए कलर एवं कोड आधारित एसएमएस प्रणाली लागू की गई है. 

