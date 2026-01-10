विज्ञापन

SSC CGL के बाद कौन सी नौकरी मिलती है? जानें कितनी होती है सैलरी

SSC CGL सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक करियर की गारंटी है. सही तैयारी और रणनीति से आप अपनी पसंद की पोस्ट पा सकते हैं.

Read Time: 2 mins
Staff Selection Commission, Combined Graduate Level की परीक्षा हर साल आयोजिक की जाती है.

Staff Selection Commission, Combined Graduate Level की परीक्षा देश की सबसे लोकप्रिय और मचअवेटेड सरकारी भर्तियों में से एक मानी जाती है. हर साल लाखों युवा इस परीक्षा में इसलिए बैठते हैं क्योंकि इसके जरिए केंद्र सरकार के कई प्रतिष्ठित पद मिलते हैं. साथ ही ये एक सिक्योर जॉब भी मानी जाती है. SSC CGL पास करने के बाद आपको मंत्रालयों, विभागों और जांच एजेंसियों में सम्मानजनक पोस्टिंग मिल सकती है. अच्छी सैलरी, नियमित प्रमोशन, भत्ते और जॉब सिक्योरिटी इसे एक शानदार करियर ऑप्शन बनाते हैं. आपकी रैंक, परफॉर्मेंस और प्रेफरेंस के आधार पर पोस्ट का आवंटन किया जाता है.

SSC CGL से मिलने वाले प्रमुख पद

SSC CGL के जरिए कई ग्रुप-B और ग्रुप-C पद मिलते हैं. इनमें सहायक अनुभाग अधिकारी (ASO), इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट प्रवर्तन अधिकारी (AEO), CBI/NIA में सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, अकाउंटेंट और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जैसे पद शामिल हैं. हर पद की जिम्मेदारी और काम का नेचर अलग अलग होता है. इसलिए इस परीक्षा में उम्मीदवार अपनी रुचि के हिसाब से विकल्प चुन सकते हैं.

सैलेरी स्ट्रक्चर और शुरुआती वेतन

SSC CGL की सैलरी 7वें वेतन आयोग के अनुसार तय होती है.

• AAO (पे लेवल 8): 47,600 से 1,51,100 रु. शुरुआती वेतन करीब 47,000+

• ASO / इनकम टैक्स इंस्पेक्टर (पे लेवल 7): 44,900 से 1,42,400 से शुरुआती वेतन 40,000 के आसपास

• CBI/NIA सब-इंस्पेक्टर (पे लेवल 6): 35,400 से 1,12,400 रु.

• ऑडिटर/ अकाउंटेंट/ JSO (पे लेवल 5): 29,200 से 92,300 रु.

• टैक्स असिस्टेंट (पे लेवल 4): 25,500 से 81,100 रु.

कुल मिलाकर शुरुआती सैलरी 25,000 से 47,000+ रु. तक की हो सकती है.

अलाउंस और अतिरिक्त लाभ

बेसिक सैलरी के अलावा नौकरी हासिल करने वालों को HRA, DA और TA जैसे भत्ते भी मिलते हैं. इसके साथ मेडिकल सुविधा, पेंशन, लीव बेनिफिट और प्रमोशन के अच्छे अवसर भी होते हैं.

नौकरी की प्रोफाइल और काम

• ASO: मंत्रालयों में प्रशासनिक काम, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सट्रनल अफेयर्स के तहत विदेश में पोस्टिंग का मौका

• इनकम टैक्स इंस्पेक्टर: टैक्स जांच और ऑडिट

• AEO (ED): मनी लॉन्ड्रिंग जैसे आर्थिक अपराधों की जांच

• CBI SI: भ्रष्टाचार और गंभीर मामलों की जांच

