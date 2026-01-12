इन पांच सरकारी नौकरियों के लिए होती है सबसे ज्यादा मारामारी, कुछ ही लोग हो पाते हैं सफल

Top 5 Government Jobs High Competition: आज के दौर में भले ही प्राइवेट कंपनियां मोटे पैकेज ऑफर कर रही हों, लेकिन सरकारी नौकरी का क्रेज आज भी युवाओं के सिर चढ़कर बोलता है. वजह सिर्फ सैलरी नहीं, सम्मान, स्टेबिलिटी और समाज में कुछ करने का मौका होता है. यही वो चीजें हैं जो लाखों युवाओं को खींच लाती हैं. कुछ सरकारी नौकरियां ऐसी हैं, जिनके लिए मारामारी तक मच जाती है यानी कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा हाई हो जाता है कि लाखों में से सिर्फ गिने-चुने लोग ही सफल हो पाते हैं. आइए जानते हैं ऐसी ही पांच नौकरियों के बारे में..

IAS और IPS

IAS-IPS अधिकारी बनना हर उस युवा का सपना होता है, जो सिस्टम के अंदर रहकर बदलाव लाना चाहता है. ये सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान और रूतबा भी होता है. हर साल UPSC की परीक्षा में लाखों उम्मीदवार बैठते हैं, लेकिन आखिर में चुनिंदा लोग ही सफल हो पाते हैं. इन अधिकारियों के पास फैसले लेने की ताकत होती है, जिससे सीधे आम लोगों की जिंदगी प्रभावित होती है. शुरुआत में सैलरी भले ही तय स्केल के हिसाब से होती है, लेकिन इसके साथ मिलने वाली सुविधाएं इस नौकरी को खास बना देती हैं. सरकारी घर, गाड़ी, सुरक्षा और समाज में अलग पहचान मिलती है.

IFS अधिकारी

इंडिन फॉरेन सर्विस (IFS) उन लोगों के लिए है, जो दुनिया के अलग-अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं. IFS अधिकारी विदेशों में दूतावासों और मिशनों में काम करते हैं और भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाते हैं. इस नौकरी की सबसे बड़ी खासियत इसका ग्लोबल एक्सपीरियंस है. इस जॉब में अलग-अलग देशों की संस्कृति, वहां की सरकारों से बातचीत और भारत की छवि को मजबूत करना होता है. इसमें सैलरी के साथ-साथ मिलने वाली सुविधाएं भी काफी आकर्षक होती हैं.

इंडियन डिफेंस सर्विस

आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अफसर बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती. ये नौकरी साहस, अनुशासन और देशभक्ति की मांग करती है. डिफेंस सर्विस में जाना मतलब सिर्फ नौकरी करना नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाना है. यहां सैलरी अच्छी होती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम है वो सम्मान जो यूनिफॉर्म पहनकर मिलता है. सरकारी आवास, मेडिकल सुविधाएं, कैंटीन लाभ और पेंशन जैसी सुविधाएं इस जॉब को मजबूत बनाती हैं. हर साल लाखों युवा NDA, CDS जैसे एग्जाम में शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ही सफल हो पाते हैं.

सिविल जज

जज बनना समाज में सबसे सम्मानित पेशों में गिना जाता है. इस पद पर बैठा व्यक्ति सिर्फ फैसले नहीं सुनाता, बल्कि इंसाफ की उम्मीद बनता है. सिविल जज बनने के लिए कड़ी मेहनत और कानून की गहरी समझ जरूरी होती है, इसलिए यहां भी मुकाबला कम नहीं होता है. इस नौकरी में सैलरी के साथ-साथ समाज में बड़ा सम्मान मिलता है. सरकारी घर, सुरक्षा और आजीवन पेंशन जैसी सुविधाएं इसे आकर्षक बनाती है. हर साल PCS(J) जैसी परीक्षाओं में बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स शामिल होते हैं, उनमें से कुछ ही जज की कुर्सी तक पहुंच पाते हैं. यहां कॉम्पटिशन काफी तगड़ा है.

इंजीनियरिंग और रेलवे सर्विसेज

भारतीय रेलवे और इंजीनियरिंग सर्विसेज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ मानी जाती हैं. यहां काम करने वाले अधिकारी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी संभालते हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है. इस सेक्टर में करियर बनाने वालों को न सिर्फ अच्छी सैलरी मिलती है, बल्कि काम को भी एंजॉय करते हैं. सरकारी सुविधाएं, ट्रैवल बेनिफिट और स्टेबल करियर इसे युवाओं के बीच काफी पॉपुलर बनाते हैं.

