SSC GD Constable Result 2025: एसएससी जीडी कांस्टेबल फाइनल रिजल्ट कब होगा जारी, जानें ताजा अपडेट

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) GD कांस्टेबल भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट कुछ ही दिनों में जारी कर सकता है. उम्मीद है कि GD कांस्टेबल भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट एक दो हफ्ते में आ जाएगा. जिन भी कैंडिडेट्स ने ये परीक्षा दी है, वो रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल SSC पोर्टल ssc.gov.in पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकते हैं. यहां पर रिजल्ट जारी होती ही, 'स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) GD कांस्टेबल भर्ती 2025 का फाइनल रिजल्ट' लिंक लाइव हो जाएगा. इस लिंक पर क्लिक करके एक नया पेज खुलेगा. जहां पर पूछी गई जानकारी भरनी होगी. जानकारी भरते ही रिजल्ट सामने आ जाएगा.

कितने मिलेगा सैलरी

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जनरल ड्यूटी (GD) एग्जाम मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स के अंडर आता है. जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा को पास करें, उन्हें हर महीने अच्छी खासी सैलरी मिलेगी. SSC GD कांस्टेबल पे लेवल 3 में हैं, जिनका बेसिक पे स्केल INR 21,700 से INR 69,100 के बीच है.

SSC GD एग्जाम अलग-अलग पोस्ट के लिए होता है-

CISF, BSF, CRPF, SSB, ITBP, SSF और असम राइफल्स (AR) समेत अलग-अलग फोर्स में भर्ती की जाती है, इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के जरिए 35 हजार से अधिक पदों को भरा जाना है.

बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स – BSF में कांस्टेबल GD सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स – CISF में कांस्टेबल GD इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स – ITBP में कांस्टेबल GD सशस्त्र सीमा बल – SSB में कांस्टेबल GD सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स – CRPF में कांस्टेबल GD असम राइफल्स – AR में राइफलमैन GD सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स – SSF में कांस्टेबल GD नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी – NIA में कांस्टेबल GD

कब हुई थी परीक्षा

SSC GD कंप्यूटर-बेस्ड एग्जाम होता है. पिछले साल ये एग्जाम फरवरी में आयोजित किया गया था. वहीं अब इसके नतीजे जारी होने वाले हैं.

ये भी पढ़ें- BPSC ने कई सारे पदों पर निकाली भर्तियां, बिना परीक्षा के लग जाएगी नौकरी