Success Story: स्वाती गुप्ता ने एक नहीं दो बार पास की थी UP PCS परीक्षा, मिलने के लिए रखी ये शर्त

Success Story: स्वाती गुप्ता इन दिनों काफी चर्चा में हैं, वजह है फेसबुक लाइव आकर उनसे मिलने की शर्त. जानिए कौन है स्वाती गुप्ता.

नई दिल्ली:

Success Story Swati Gupta: इन दिनों सोशल मीडिया पर PCS अधिकारी स्वाति गुप्ता काफी वायरल हो रही हैं. दरअसल, वो Facebook Live होकर छात्रों को एग्जाम की तैयारी करने के लिए इंवाइट करती हैं. उनके इस अनोखे तरीके ने उन्हें वायरल कर दिया है. अब लोग गूगल पर स्वाती गुप्ता को सर्च कर रहे हैं और उनके बारे में जानना चाह रहे हैं. स्वाती गुप्ता के बारे में बात करें तो वह साल 2017 की पीसीएस अधिकारी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह पंचायती राज विभाग में एक्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं. 

 स्वाती गुप्ता का एजुकेशन

उन्होंने पहले ही अटेंप्ट में यूपीपीएससी की परीक्षा पास की थी. उनका काम है पंचायत का बजट देखना, खर्च पर नजर रखना और गांवों में हो रहे निर्माण व विकास कार्यों को देखना. उनके एजुकेशन की बात करें तो स्वाती ने अपनी पढ़ाई नवोदय विद्यालय से की थी. इसके बाद वह साइंस स्ट्रीम से पास की. इसके बाद उन्होंने  विद्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया. हायर एजुकेशन के लिए वह दिल्ली के इंदिरा गांधी दिल्ली तकनीकि महिला यूनिवर्सिटी से एमटेक किया. 

UPSC मेन्स तक पहुंच कर नहीं मिली सफलता

इसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू कर दी. इस तैयारी के लिए उन्होंने दिल्ली में कोचिंग भी ली थी. उनकी मेहनत का नतीजा यह रहा कि उन्होंने यूपीएससी मेन्स पास किया, हालांकि इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल पाई. इसके बाद स्वाती ने ने 2017 और 2018 में दो बार यूपी पीसीएस परीक्षा पास की. इसके अलावा उन्होंने और भी कई परीक्षाए पास कर चुकी हैं. जैसे PGT कंप्यूटर साइंस, आईबी असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर राजस्थान पीसीएस. पढ़ने में स्वाती काफी अच्छी रही हैं. 

मिलने के लिए रखी फैन बनने की शर्त

उनके पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो बात कही इसे लेकर स्वाती चर्चा में आ गई हैं. दरअसल,  फेसबुक स्वाति गुप्ता ने लाइव आकर मिलने को लेकर बात कही. स्वाती कहती है कि जो मुझसे मिलना चाहता है वे पहले फेसबुक पर मेरा टॉप फैन बने और मेरी वीडियो को जो शेयर करेगा मैं उसे मिलूंगी और उसके साथ वीडियो भी शेयर करुंगी. 

