UPSC Latest Govt Jobs: यूपीएससी ने निकाली एक और वैकेंसी, आयु सीमा 50 साल तक, जानिए डिटेल्स

Govt Jobs 2025: संघ लोक सेवा आयोग  ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है. जिसके तहत लेक्चरर (उर्दू), मेडिकल ऑफिसर, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार, लेखा अधिकारी और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी.

नई दिल्ली:

UPSC Latest Govt Jobs Notification: यूपीएससी (UPSC) ने एक और पदों पर वैकेंसी निकाली है. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए सुनहरा मौका है. संघ लोक सेवा आयोग  ने कई पदों पर वैकेंसी निकाली है. जिसके तहत लेक्चरर (उर्दू), मेडिकल ऑफिसर, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता, सहायक विधि सलाहकार, लेखा अधिकारी और असिस्टेंट डायरेक्टर जैसे पदों पर नियुक्ति की जाएगी. आवेदन की प्रक्रिया 13 सितंबर से  शुरू हो चुकी है. इसकी लास्ट डेट 2 अक्टूबर 2025 अप्लाई  कर सकते हैं.आवेदन पत्र का प्रिंट निकालने की अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 है.

इस वैकेंसी के जरिए 213 पदों को भरा जाएगा.  इन पदों में से मेडिकल ऑफिसर के 125 पद सबसे अधिक हैं. इसके अलावा लेक्चरर (उर्दू) के 15 पद, अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता के 5 पद, सहायक विधि सलाहकार के 16 पद, और लेखा अधिकारी के 32 पद शामिल हैं. यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर होना होगा.

UPSC Latest Govt Jobs: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कानूनी पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB की डिग्री होनी चाहिए. लेक्चरर पदों के लिए  पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड की मांग की गई है. मेडिकल ऑफिसर के लिए उम्मीदवारों के पास MBBS की डिग्री होना चाहिए. वहीं अन्य पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को स्नातक या परास्नातक डिग्री होनी चाहिए.

कितनी होगी आयु सीमा

आयु सीमा की बात करें तो अलग-अलग निर्धारित की गई है. सामान्य वर्ग (UR) के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 50 साल तय की गई है. वहीं ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 53 साल और एससी/एसटी उम्मीदवार 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं. PwBD उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 56 साल है. 

आवेदन शुल्क 

जनरल कैटगरी के लिए जनरल कैटगरी उम्मीदवारों को 25 रुपये का शुल्क देना होगा. 
महिलाओं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी प्रकार की फीस नहीं देनी होगी.

