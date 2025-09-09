क्या पोस्टपोन हो गई बिहार TET की के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया? 8 अक्टूबर से शुरू होना था आवेदन

STET Exam Registration 2025 Update: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) बिहार STET 2025 परीक्षा की तैयारी में थोड़ी धीमी रह गई. इससे पहले बिहार बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि 8 अक्टूबर को सीटीईटी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी. आवेदन की लास्ट डेट भी सामने आ चुकी थी, लेकिन जब 8 अक्टूबर आया तो परीक्षार्थी आवेदन पत्र जारी होने का इंतजार करने लगे. लेकिन पूरे दिन बितने के बाद भी किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं आया. ऐसे में उम्मीदवारों के मन में सवाल उठना तो लाजमी है.

कब होगा बिहार टीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन

बीएसईबी अधिकारियों के हालिया अपडेट ने संभावित स्थगन की चिंता जताई है. बोर्ड ने संकेत दिया है कि कंप्यूटर-आधारित परीक्षा आयोजित करने में सक्षम परीक्षा केंद्रों की सीमित उपलब्धता के कारण परीक्षा में देरी हो सकती है. परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच निर्धारित है. हालांकि, BSEB अधिकारियों के हालिया अपडेट बताते हैं कि परीक्षा में देरी हो सकती है. यानी की बिहार टीईटी भर्ती परीक्षा को लेकर आवेदन में देरी होगी, फिलहाल उम्मीदवारों के पास इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है.

Bihar TET Exam Pattern

बिहार STET की परीक्षा पेपर 1 सेकेंडरी स्कूल के तहत आने वाले विषयों के लिए परीक्षा होगी. पेपर 2 हायर सेकेंडरी क्लासेस के लिए होगी. दोनों पेपर में पास होने के लिए कैटगरी वाइज नंबर लाने होंगे जिसकी जानकारी आगे दी गई है. पेपर में 100 सवाल पूछे जाएंगे और 50 नंबर शिक्षक कला और अन्य दक्षताओं के लिए होंगे. यानी कुल 150 नंबर के सवाल होंगे. परीक्षा CBT मोड में होगी. पेपर के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा. बिहार एसटीईटी परीक्षा में पहले की तरह प्रश्न मल्टीपल चॉइस वाले होंगे. एक सवाल के सही जवाब पर एक नंबर मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

