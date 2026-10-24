दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों की लिस्ट जारी, IISc बेंगलुरु और IITs का बजा डंका, देश के 3,898 वैज्ञानिक शामिल

World's Top 2% Scientists: दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाले सबसे बेहतरीन वैज्ञानिकों की एक नई लिस्ट जारी की गई है, और इस लिस्ट में भारतीय वैज्ञानिकों ने कमाल कर दिया है. अमेरिका की मशहूर 'स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी' द्वारा तैयार की गई "दुनिया के टॉप 2% वैज्ञानिकों" की लिस्ट में इस साल भारत के 3,898 वैज्ञानिक शामिल हैं, जो कि भारत के लिए गर्व की बात है. बता दें कि ये वैज्ञानिक देश के अलग-अलग 1,185 सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों व रिसर्च सेंटरों में काम करते हैं. तो चलिए जानते हैं किस संस्थान के कितने वैज्ञानिक शामिल हैं, और यह लिस्ट क्या है औऱ भारत क्यों है आगे...

क्या है यह लिस्ट और भारत क्यों है आगे?

स्टैनफोर्ड द्वारा जारी की गई इस लिस्ट में केवल उन्हीं लोगों को जगह मिलती है जिनके द्वारा लिखे गए रिसर्च पेपर्स को दुनिया भर के अन्य डॉक्टर और साइंटिस्ट सबसे ज्यादा पढ़ते हैं और अपने काम में उनका इस्तेमाल करते हैं. यह वैज्ञानिकों के पूरे करियर की मेहनत का सबसे बड़ी उपलब्धि है.

बेंगलुरु और दिल्ली के कॉलेजों का रहा दबदबा

इस लिस्ट के अनुसार, भारत में सबसे ज्यादा बेहतरीन वैज्ञानिक बेंगलुरु के 'भारतीय विज्ञान संस्थान' (IISc) में हैं. इस अकेले कॉलेज के 139 वैज्ञानिकों को दुनिया की इस वीआईपी लिस्ट में जगह मिली है.

इंजीनियरिंग के लिए मशहूर आईआईटी (IIT) भी इसमें बहुत आगे रहे:

IIT दिल्ली के 114 वैज्ञानिकों को लिस्ट में जगह मिली.

IIT खड़गपुर के 97 और IIT मद्रास के 81 वैज्ञानिकों का नाम शामिल हुआ.

IIT बॉम्बे के भी 73 वैज्ञानिकों ने इस लिस्ट में अपना परचम लहराया.

बनारस, दिल्ली और पटना के कॉलेजों का भी नाम

आईआईटी के अलावा आम सरकारी यूनिवर्सिटी भी पीछे नहीं रहीं. कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी के 48, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) के 44, और दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) के 38 वैज्ञानिकों को इस लिस्ट में जगह मिली है. वहीं, दिल्ली के एम्स (AIIMS) अस्पताल के 30 डॉक्टरों को भी दुनिया के बेहतरीन वैज्ञानिकों में गिना गया है.

निजी यानी प्राइवेट कॉलेजों में भी रिसर्च का काम तेजी से बढ़ रहा है. वेल्लोर के वीआईटी (VIT) के 35 और भुवनेश्वर के कलिंगा यूनिवर्सिटी (KIIT) के 34 वैज्ञानिकों को इस लिस्ट में जगह मिली है.

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