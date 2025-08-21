विज्ञापन

SSC फेज-13 परीक्षा अब होगी 29 अगस्त को, इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

जिनकी परीक्षाएं री-शेड्यूल की गई हैं वो 22 अगस्त को शहर की जानकरी प्राप्त कर सकेंगे और 26 अगस्त को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. 

जिनकी परीक्षाएं री-शेड्यूल की गई हैं वो 22 अगस्त को शहर का विवरण देख सकेंगे.

SSC 13 exam rescheduled date 2025 : स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने फेस 13 की परीक्षा तारीख बदल दी है. अब यह परीक्षा 29 अगस्त 2025 को आयोजित होगी. परीक्षा को रिशेड्यूल करने से 59500 अभ्यर्थियों को परीक्षा देने का मौका मिलेगा. इस संदर्भ में एसएससी ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर आज यानी 21 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी करके दी है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों की परीक्षा री-शेड्यूल हुई है, वे अपने कैंडिडेट लॉगिन से इसकी जानकारी ले सकते हैं.

जिनकी परीक्षाएं री-शेड्यूल की गई हैं वो 22 अगस्त को शहर की जानकारी देख सकेंगे और 26 अगस्त को एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे. आपको बता दें कि जिन लोगों की परीक्षा रिशेड्यूल की गई है उनको ई-मेल और एसएमएस के द्वारा जानकारी दी जाएगी. 

