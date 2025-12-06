विज्ञापन

Delhi Police Constable Exam 2025 के लिए स्लॉट सिलेक्शन प्रक्रिया हुई शुरू, यहां चेक करें डेडलाइन

Delhi Police Constable Exam 2025:  दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती 2025 की परीक्षा के लिए जिन भी उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. वो समय सीमा के अंदर सेल्फ-स्लॉट चयन विंडो पर जाकर अपना पसंदीदा एग्जाम शहर और तारीख चुन लें.

स्लॉट न चुनने पर कैंडिडेट एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे.

Delhi Police Constable Exam 2025: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल (ड्राइवर) भर्ती 2025 से जुड़ा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है. जो कि ऑनलाइन सेल्फ स्लॉट बुकिंग से जुड़ा है. नोटिफिकेशन के अनुसार कैंडिडेट अपना पसंदीदा एग्जाम शहर और तारीख चुन सकते हैं. बता दें कि SSC ने कुल 737 पोस्ट के लिए भर्ती निकाली है. जिसके तहत कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष, कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला, हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल), और हेड कांस्टेबल (असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर (AWO)/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर (TPO)) पदों पर भर्ती की जानी है.

जिन भी उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है. वो टाइमलाइन के अंदर अपने स्लॉट चुन लें. स्लॉट न चुनने पर कैंडिडेट एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे. साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि एक बार स्लॉट चुनने के बाद, कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा. इसलिए सोच समझकर ही स्लॉट का चुनाव करें

एग्जाम शेड्यूल और सेल्फ-स्लॉट डेडलाइन की जानकारी-

एग्जाम का नामकिस दिन है पेपरसेल्फ-स्लॉट टाइमलाइन
कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष16 और17 दिसंबर5-10 दिसंबर, 2025
कॉन्स्टेबल (एग्जीक्यूटिव) पुरुष और महिला18 दिसंबर, 2025 से 6 जनवरी, 20265-30 दिसंबर, 2025
हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल)7 दिसंबर से12 जनवरी, 20265 दिसंबर 2025- 5 जनवरी, 2026
हेड कांस्टेबल (AWO/TPO)15 दिसंबर से 22 जनवरी, 20265 दिसंबर, 2025-15 जनवरी, 2026 (रात 11:00 बजे)

कैसे चुने सेल्फ-स्लॉट टाइम

  1. ऑफिशियल SSC  पोर्टल ssc.gov.in/login पर जाएं.
  2. रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें.
  3. "सेल्फ-स्लॉट सिलेक्शन" सेक्शन पर जाएं.
  4. अपना पसंदीदा एग्जाम शहर और डेट चुनें.
  5.  सिलेक्शन कन्फर्म करें और सबमिट करें.
