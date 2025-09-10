विज्ञापन

SSC MTS Vacancy में हुआ बंपर इजाफा, अब 5464 पर नहीं बल्कि इतने पदों पर होगी भर्ती...

बता दें कि इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेटकीपर, आदि पदों पर भर्ती करेगी. इसके अलावा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) एवं केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यरो (सीबीएन) में हवलदार के पदों पर भर्ती की जाएगी. 

एमटीएस की कुल वैकेंसी 6810 में से 6078 पद 18 से 25 आयु वर्ग के लिए और 732 पद 18 से 27 साल के आयु वर्ग के लिए है. 

SSC MTS Vacancy 2025 : एसएससी एमटीएस  (Staff Selection Commission Multi Tasking Staff) हवलदार भर्ती 2025के पदों को बढ़ाया गया है. अब 5464 के बजाय 8021 पदों भर्ती होगी. एमटीएस और हवलदार दोनों पदों की वैकेंसी में इजाफा हुआ है. इसको लेकर एसएससी की तरफ से बुधवार को अपडेटेड नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके मुताबिक MTS की वैकेंसी को 4375 से बढ़ाकर 6810 और हवलदार की वैकेंसी को 1089 से बढ़कार 1211 कर दिया गया है. 

वहीं, एमटीएस की कुल वैकेंसी 6810 में से 6078 पद 18 से 25 आयु वर्ग के लिए और 732 पद 18 से 27 साल के आयु वर्ग के लिए है. 

बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों में की जानी वाली MTS और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एवं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (सीबीआईसी एवं सीबीएन) में हवलदार भर्ती 2025 के लिए जून में आवेदन आमंत्रित किए थे.

ऐसे में आइए जानते हैं अपडेटेड MTS वैकेंसी कैटेगरी वाइज (18 से 25 साल)

  • अनारक्षित वर्ग (UR) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैटेगरी में है, जिनकी संख्या 2859 और 1486 है
  • वहीं, EWS के लिए 596 पोस्ट हैं
  • अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 665 और 472 पद हैं
  • जबकि पूर्व सैनिक (ESM) के लिए कुल 554 पद हैं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए (PwD) के लिए विभिन्न उप श्रणियों में कुल 197 पद शामिल हैं.

