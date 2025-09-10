NIACL AO एडमिट कार्ड 2025 हुआ जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

NIACL AO 2025 Recruitment admit card : न्यू इंडिया एंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NIACL) की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (AO) भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. अभ्यार्थी आधिकारिक वेबसाइट newindia.co.in पर जाकर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं. बता दें कि उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड 14 सितंबर 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे. फेस 1 ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन 14 सितंबर 2025 को किया जाएगा.

इस भर्ती के माध्यम से प्रशासन अधिकारी (जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट) (स्केल 1) के पद पर नियुक्ति की जाएगी. जिसके लिए उम्मीदवारों को प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना होगा.

IOCL में निकली ग्रेजुएट इंजीनियर के पदों पर निकली भर्ती, यहां जानिए लास्ट डेट और योग्यता...

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक

एडमिट कार्ड

परीक्षा का नाम

परीक्षा सेंटर का एड्रेस

परीक्षा का समय

परीक्षा की डेट

अपना नाम

अपनी जन्मतिथि

अपनी सिग्नेचर और फोटो

परीक्षा की गाइडलाइन

परीक्षा का सब्जेक्ट

परीक्षा सेंटर पहुंचने का समय



