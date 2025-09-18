SSC MTS / Havaldar Exam 2025 : कब आएगा एडमिट कार्ड और क्या आगे बढ़ेगी एग्जाम डेट, यहां आपके लिए पूरी डिटेल

SSC vacancy 2025 : अगर आपने एसएससी एमटीएस या हवलदार भर्ती 2025 के लिए आवेदन किया है तो ये खबर आपके लिए खास है. लाखों उम्मीदवार इस समय एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट का इंतजार कर रहे हैं. कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने परीक्षा की संभावित तिथि 20 सितंबर से 24 अक्टूबर 2025 तक बताई थी, लेकिन अभी तक परीक्षा शहर और एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं. ऐसे में उम्मीदवारों के बीच ये चर्चा है कि क्या परीक्षा की तिथि आगे बढ़ सकती है.

कितने पदों पर भर्ती

इस भर्ती में कुल 8021 पद निकाले गए हैं.

एमटीएस- 6810 पद

हवलदार-1211 पद

आयु सीमा

एमटीएस के ज्यादातर पदों के लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष है.

कुछ पदों पर आयु सीमा 18 से 27 वर्ष तक रखी गई है.

सिलेक्शन प्रोसेस

इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस दो हिस्सों में होगा—कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) और शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी (सिर्फ हवलदार के लिए).

एग्जाम स्ट्रक्चर

सेशन-1 (मैथ और रीजनिंग)

कुल 40 प्रश्न (20–20)

यह सत्र केवल क्वालिफाइंग होगा.

सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 30% अंक आना जरूरी है.

इस सेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी.

सेशन-2 (जनरल नॉलेज और अंग्रेजी)

कुल 50 प्रश्न (25–25)

समय सीमा 45 मिनट

इसी सेशन के मार्क्स से अंतिम मेरिट तैयार होगी.

हर गलत जवाब पर 1 मार्क्स काटा जाएगा.

लड़कों के लिए ऊंचाई: 157.5 सेंटीमीटर, वजन: 48 किलो

लड़कियों के लिए ऊंचाई: 152 सेंटीमीटर

पुरुषों के लिए दौड़: 1600 मीटर 15 मिनट में

महिलाओं के लिए दौड़: 1 किलोमीटर 20 मिनट में

एडमिट कार्ड कैसे मिलेगा

एडमिट कार्ड एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जारी किया जाएगा. इसमें आपकी परीक्षा तिथि, शिफ्ट का समय, परीक्षा केंद्र, रोल नंबर, फोटो और हस्ताक्षर जैसी जानकारियां होंगी.

उम्मीदवारों को क्या करना चाहिए