जिस SSC को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं युवा, उसमें नौकरी लगने पर कितनी मिलती है सैलरी?

SSC द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है, और हर पद के लिए सैलरी का स्ट्रक्चर अलग होता है. आइए, कुछ प्रमुख SSC पदों पर मिलने वाली सैलरी और उसके फायदों को समझते हैं.

आपको बता दें कि एसएससी की इन टॉप पदों को सैलरी के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं.

SSC Salary :  एसएससी सीजीएल UPSC के बाद सबसे लोकप्रिय परीक्षा है, जिसमें हर साल लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं. यह नौकरी युवाओं को सीधे केंद्र सरकार के साथ काम करने का मौका तो देती ही है साथ में इसका सैलरी स्ट्रैक्चर भी बहुत आकर्षक है. जिसके कारण युवा इस नौकरी की तैयारी में दिन-रात एक कर देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं एसएससी सीजीएल के टॉप पोस्ट और उनकी सैलरी...

एसएससी सीजीएल सैलरी स्ट्रैक्चर

  1. पे लेवल 8 के तहत आने वाले पद में सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी, जो सीएजी के अधीन नियुक्त किए जाते हैं. इनकी सैलरी पे बैंड 47, 600-1,51,100 रुपये तक होती है. ये एसएससी सीजीएल की टॉप पोस्ट में से एक है
  2. पे लेवल 7 के तहत आने वाली टॉप पोस्ट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हैं, जिनकी सैलरी 44900 से 142400 रुपये पे बैंड होता है. इनकी नियुक्ति रेलवे मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो और आर्मी हेड क्वॉाटर के अहम विभागों में की जाती है. बता दें कि इंस्पेक्टर (आयकर/एक्साइज/एग्जामिनर) और सब-इंस्पेक्टर (सीबीआई) जैसे पद भी इस पे लेवल में ही आते हैं.
  3. वहीं, पे लेवल 6 के टॉप पोस्ट की बात करें जूनियर सांख्यिकी अधिकारी, कार्यकारी सहायक और सब इंस्पेक्टर (एनआईए) जैसे पद शामिल हैं. इन पदों का पे बैंड 35,400 से 112400 होता है.
  4. पे लेवल 5 ते तहत टॉप पोस्ट लेखा परीक्षक, लेखाकार और जूनियर अकाउंटेंट जैसे पद हैं. इनका पे बैंड 29,200 से 92300 तक होता है.
  5. जबकि पे लेवल 4 के तहत कर सहायक, वरिष्ठ प्रशासनिक सहायक एवं उप-निरिक्षक (नारकोटिक्स) जैसे पद आते हैं. इन पदों की सैलरी 25,500 से 81,100 तक होती है.
  6. आपको बता दें कि एसएससी की इन टॉप पदों को सैलरी के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं. जिसमें एचआरए, स्वास्थ्य बीमा, ट्रैवल अलाउंस, पेंशन स्कीम और प्रमोशन भी शामिल है.

सबसे जरूरी बात एसएससी सीजीएल के कुछ पदों के लिए इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होती है, जैसे - टैक्स असिस्टेंट, ऑडिटर, एकाउंटेंट. इसके लिए केवल रिटेन एग्जाम पास करना होता है.

विदित हो कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाएं विवादों और तकनीकी खामियों के कारण लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. अब 29 अगस्त को SSC Selection Post Phase XIII रीएग्जाम में भी तकनीकी गड़बड़ियों का सामना परीक्षार्थियों को करना पड़ा. जिसके कारण 13 से 30 अगस्त के बीच होने वाली एसएससी सीजीएल की परीक्षा को स्थगित करना पड़ा. अब इस परीक्षा का अगले माह यानी सितंबर के पहले सप्ताह में होने की संभावना जताई जा रही है.  

