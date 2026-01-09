SSC Exam Calendar 2026: SSC एग्जाम कैलेंडर जारी, मई से शुरू होंगी परीक्षाएं, जानें कब होगा कौन सा एग्जाम

SSC Exam Calendar 2026: स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने एसएससी एग्जाम का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है. इस कैलेंडर में इस साल होनेवाली परीक्षा और तारीखों की जानकारी दी गई है. SSC Exam Calendar 2026 के अनुसार इस साल कुल 12 परीक्षाएं आयोजित की जानी हैं. बता दें कि हर साल SSC 80,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकालता है. इन वैकेंसी के लिए 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएशन लेवल के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं. हर साल लाखों उम्मीदवार इसी कैलेंडर का इंतजार करते हैं. दरअसल कैलेंडर की मदद से स्टूडेंट्स को परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर एग्जाम किस महीने में हो सकते हैं. ये जानकारी मिल जाती है, जिसके हिसाब से वो अपनी तैयारी में तेजी ला सकते हैं.

कब-कब हैं कौन से एग्जाम

SSC Exam Calendar 2026 में विस्तार से बताया गया है कि कब किस परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होगा और कब एग्जाम आयोजित किया जाएगा. SSC एग्जाम की शुरुआत मार्च से शुरू हो जाएंगी. मार्च में JSA, LDC, SSA, UDC और ASO जैसे लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम के नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. SSC CGL 2026 एग्जाम जून और मई में होगा. MTS और हवलदार की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा आवेदन आते हैं. ये परीक्षा सितंबर से नवंबर 2026 के बीच होगी.

कैंडिडेट्स ध्यान दें कि बताई गई तारीखें टेंटेटिव हैं, ऐसे में एडमिनिस्ट्रेटिव ज़रूरतों के हिसाब से इन्हें बदल भी सकता हैं.

कैसे करें आवेदन

जो भी उम्मीदवार इन परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाना होगा. इस वेबसाइट पर ही हर नोटिफिकेशन जारी होंगे. इसलिए समय-समय पर स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की वेबसाइट को चेक करते रहें.

कंप्यूटर-बेस्ड होंगे एग्जाम

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की और से आयोजित की जाने वाली सभी परीक्षाएं कंप्यूटर-बेस्ड मोड में होती हैं. इसलिए कैंडिडेट्स उसी तरह से तैयारी करें. अच्छे से सिलेबस, एग्जाम पैटर्न को समझें.