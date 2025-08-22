Sarkari Naukri: SSC की परीक्षाओं में अहम बदलाव, अब 6-10 महीने में खत्म होगी भर्ती प्रक्रिया

SSC News Update: SSC की भर्ती परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के बाद एग्जाम को बेहतर बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने अपनी भर्ती प्रक्रिया को तेज और कुशल बनाने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए हैं, जिनमें परीक्षा अधिसूचना जारी करने की अवधि को लगभग 45 दिनों से घटाकर 21 दिन करना शामिल है. यह जानकारी बृहस्पतिवार को राज्यसभा को दी गई. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि इन उपायों के सामूहिक प्रभाव से आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की भर्ती प्रक्रिया की अवधि 15–18 महीनों से घटकर अब 6–10 महीने हो गई है.

एग्जाम का समय घटकर कम कर दिया गया है

उन्होंने कहा कि एसएससी ने पेन-पेपर आधारित परीक्षा से पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली में बदलाव, परीक्षाओं के चरणों में कमी और परीक्षा अधिसूचना की अवधि को कम करने जैसे कई प्रमुख सुधार किए हैं. मंत्री ने बताया कि इसके अलावा, आयोग ने वर्णनात्मक प्रश्नपत्रों को हटाने (केवल संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा को छोड़कर), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (Document Verification) का कार्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों को सौंपना, इंटरव्यू की समाप्ति, और ई-डोजियर प्रणाली की शुरुआत जैसे कदम उठाए हैं जिससे नियुक्ति पूर्व सत्यापन की प्रक्रिया तेज हुई है.

इन एग्जाम्स में किए गए सुधार

एक अन्य उत्तर में सिंह ने बताया कि एसएससी ने एक ऑनलाइन केंद्रीकृत ई-डोजियर प्रणाली विकसित की है, जो उम्मीदवारों के दस्तावेजों को सुरक्षित, छेड़छाड़-रहित और पारदर्शी ढंग से संभालने में सक्षम है. उन्होंने बताया कि यह प्रणाली कंप्यूटर आधारित कई बड़ी परीक्षाओं में सफलतापूर्वक लागू की गई है, जिनमें संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा 2024, संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा 2024, कनिष्ठ अभियंता परीक्षा 2024, (Junior Engineer Exam) और मल्टी-टास्किंग (Multi-tasking) (गैर-तकनीकी) कर्मचारी तथा हवलदार परीक्षा 2024 (CBIC and CBN) शामिल हैं.

क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के बारे में मंत्री ने बताया कि 2022 से एसएससी ने तीन अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं.

मल्टी-टास्किंग कर्मचारी परीक्षा (गैर-तकनीकी), संयुक्त उच्च माध्यमिक स्तर परीक्षा (सीबीआईसी और सीबीएन) और कांस्टेबल (जीडी) परीक्षा 13 क्षेत्रीय भाषाओं के साथ हिंदी और अंग्रेज़ी में भी आयोजित की हैं.

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में अभ्यर्थियों को संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में, भाषा और साहित्य के प्रश्नपत्रों को छोड़कर, उत्तर लिखने की अनुमति है.

सिंह ने बताया कि इसके अलावा, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबीएस) भी 13 क्षेत्रीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी और अंग्रेज़ी में परीक्षाएं आयोजित करते हैं.



ये भी पढ़ें-IBPS Clerk Bharti 2025: आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए आवेदन का एक और मौका, जल्द करें अप्लाई, लास्ट डेट बढ़ी