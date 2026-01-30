SSC CGL टियर-2 की परीक्षा खत्म, जानें कब आएगी Answer Key और कैसे दर्ज करें आपत्ति

SSC CGL Tier 2 Answer Key 2026 : स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) की ओर से आयोजित कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (CGL) टियर-2 की परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है. अब लाखों उम्मीदवारों को सिर्फ एक ही चीज का इंतजार है, वो है Answer Key. अगर आपने भी 18 और 19 जनवरी को यह परीक्षा दी है, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. इस खबर में हम आंसर की जारी होने की संभावित तारीख, डाउनलोड करने का तरीका और 100 रूपये में आपत्ति दर्ज कराने की पूरी प्रोसेस बताने जा रहे हैं.

SSC CGL Tier 2 Answer Key 2026 : कब तक आ सकती है आंसर-की?

एसएससी ने अभी तक आंसर-की जारी करने की सटीक तारीख और समय का ऐलान नहीं किया है. लेकिन अगर हम पिछले कुछ सालों के ट्रेंड को देखें, तो परीक्षा खत्म होने के 2 से 3 हफ्ते के भीतर प्रोविजनल आंसर-की जारी कर दी जाती है.

उदाहरण के तौर पर, टियर-1 की परीक्षा सितंबर 2025 में हुई थी और उसकी आंसर-की अक्टूबर के बीच में आ गई थी. इसी हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि टियर-2 की आंसर-की फरवरी 2026 के पहले या दूसरे हफ्ते तक आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जा सकती है.

SSC CGL Tier 2 Answer Key 2026 : 18 और 19 जनवरी को क्या-क्या हुआ?

इस बार टियर-2 की परीक्षा दो दिनों में आयोजित की गई थी. 18 जनवरी को स्किल टेस्ट यानी डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट (DEST) लिया गया.

वहीं, 19 जनवरी को मुख्य विषयों की परीक्षा हुई, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और सांख्यिकी (Statistics) के पेपर शामिल थे.

SSC CGL Tier 2 Answer Key 2026 : गलत जवाब पर कैसे जताएं आपत्ति?

आंसर-की जारी होने के बाद अगर आपको लगता है कि किसी सवाल का जवाब गलत दिया गया है, तो आप उस पर अपना Objection फाइल करा सकते हैं. जिसके रूल कुछ इस प्रकार हैं-

आपको हर सवाल पर ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए 100 रुपये की फीस देनी होगी, जो कि Non-refundable होगी.

वहीं, आपत्ति सिर्फ ऑनलाइन तरीके से ही स्वीकार की जाएगी. ईमेल या चिट्ठी भेजकर आप शिकायत नहीं कर सकते हैं.

SSC CGL Tier 2 Answer Key 2026 : कैसे डाउनलोड करें अपनी आंसर-की?

सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

वहां होमपेज पर 'Login' लिंक पर क्लिक करें और अपनी डिटेल्स भरें.

लॉगिन करने के बाद 'Answer Key' वाले सेक्शन पर क्लिक करें.

आपकी आंसर-की स्क्रीन पर दिख जाएगी, इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट लेकर रख लें.

SSC CGL Tier 2 Answer Key 2026 : कितनी वैकेंसी पर होगी भर्ती?

इस भर्ती के जरिए भारत सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों और विभागों में 14,582 पदों को भरा जाना है. इसमें ग्रुप-बी और ग्रुप-सी की भर्तियां शामिल हैं. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ताजा अपडेट के लिए समय-समय पर एसएससी की वेबसाइट चेक करते रहें.

