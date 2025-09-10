Bihar B.Ed 2025: चार साल के बिहार बी.एड कोर्स के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू, एंट्रेंस परीक्षा अक्टूबर में

Bihar B.Ed 2025: बिहार बी.एड चार साल की वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.एड प्रोग्राम (CET INT-B.Ed) में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. एंट्रेंस परीक्षा बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी (बीआरएबीयू) की ओर से आयोजित की जाएगी. इन परीक्षाओं के लिए प्रोग्राम जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार टीचिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं वे 12वीं के बाद इस एंट्रेंस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. इस एंट्रेंस परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 सितंबर से ही शुरू हो चुकी है, और आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 सितंबर 2025 तय की गई है.

इस दिन होगी बिहार एंट्रेंस परीक्षा

इसके साथ ही उम्मीदवार लेट फीस के साथ आवेदन फॉर्म 27 सितंबर से 30 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं. आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट biharcetintbed-brabu.in पर जाएं. उम्मीदवारों को भरे हुए आवेदन फॉर्म में गलतियों को ऑनलाइन सुधारने के लिए 27 सितंबर से 30 सितंबर तक का समय होगा. एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड 7 अक्टूबर 2025 को जारी किए जाएंगे और परीक्षा की संभावित तारीख 12 अक्टूबर 2025 है. इस एंट्रेंस परीक्षा के नतीजे 17 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे.

Bihar B.Ed 2025 Educational Qualification

बिहार 4 वर्षीय बी.ए.-बी.एड./बी.एससी-बी.एड. इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन के लिए 12वीं पास होना चाहिए और 50 प्रतिशत नंबर आने चाहिए. वे इस परीक्षा में शामिल हाने के योग्य है. आरक्षित कैटेगरी के लिए यह 45% अथवा समतुल्य होगा

Bihar B.Ed 2025 एप्लीकेशन फीस

अनारक्षित (अनारक्षित) उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपये.

दिव्यांग/ईबीसी/बीसी/महिला/ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये.

ये भी पढ़ें-UPSSSC PET आंसर-की जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें PDF डाउनलोड