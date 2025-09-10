विज्ञापन

Bihar STET 2025: जारी हुआ बिहार टीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन, कल से आवेदन शुरू

Bihar STET 2025 Notification: बिहार बोर्ड ने STET 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आवेदन की प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होगी. पहले ये आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होने वाली थी. 

नई दिल्ली:

Bihar STET 2025 Notification: बिहार बोर्ड ने STET 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, आवेदन की प्रक्रिया 11 सितंबर से शुरू होगी. पहले ये आवेदन की प्रक्रिया 8 सितंबर से शुरू होने वाली थी. लेकिन किसी कारण इस परीक्षा के नोटिफिकेशन जारी करने में देरी हुई, लाखों उम्मीदवारों का इंतजार अब खत्म हो चुका है. उम्मीदवार 11 सितंबर 2025 से secondary.biharboardonline.com या biharboardonline.com पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. 

STET के बाद दे सकेंगे BPSC TRE- 4

आवेदन की आखिरी तारीख 19 सितंबर 2025 तय की गई है. एसटीईटी पास करने वाले टीचर बीपीएससी टीआरई -4 यानी चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने (STET) आयोजित करने की पूरी तैयारी कर ली है. एसटीईटी परीक्षा 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित होगी

