SSC CGL 2025 Re-exam:जो उम्मीदवार नहीं दे पाए सीजीएल एग्जाम, उनके लिए सिटी स्लिप जारी

SSC CGL 2025 Re-Exam: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने सीजीएल री-एग्जाम के लिए तारीखों की घोषणा की है. साथ ही सिटी स्लिप भी जारी कर दिया है.

SSC CGL 2025 Re-exam:जो उम्मीदवार नहीं दे पाए सीजीएल एग्जाम, उनके लिए सिटी स्लिप जारी
नई दिल्ली:

SSC CGL 2025 Re-Exam: स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने सीजीएल री-एग्जाम के लिए तारीखों की घोषणा की है. सितंबर 12 से 26, 2025 के बीच हो चुकी सीजीएल परीक्षा में जो उम्मीदवार शामिल नहीं हो पाए थे वे इस बार शामिल हो सकते हैं. आयोजित परीक्षा में  मुंबई फायर इंसीडेंट और कई परीक्षा केंद्रों पर हुई टेक्निकल गड़बड़ियां हुई थी, जिसके कारण एग्जाम नहीं हो पाया. ऐसे में एसएससी ने परीक्षा दोबारा कराने की घोषणा की है.

इस दिन होगी परीक्षा

पिछले एग्जाम से प्रभावित उम्मीदवार ये एग्जाम दे सकते हैं. अब ये परीक्षा 14 अक्टूबर को होगी, इस परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. सिटी स्लिप डाउनलोड कर अपने एग्जाम सेंटर का पता लगा सकते हैं. इस परीक्षा के लिए 9 अक्टूबर को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. SSC योग्य उम्मीदवारों को SMS और ईमेल के जरिए भी सूचना देगा.

SSC CGL 2025 Re-exam: ऐसे डाउनलोड करें सिटी स्लिप

  • आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.
  • इसके बाद "Login" सेक्शन पर क्लिक करें.
  • रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालें.
  • अब"City Intimation Slip" लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद स्लिप डाउनलोड करें.
     

