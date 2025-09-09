विज्ञापन

CBSE Board एग्जाम 2026 के लिए प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, यहां जानिए लास्ट डेट

सभी प्राइवेट स्कूल को अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध व्यक्तिगत परीक्षार्थी लिंक के माध्यम से आवेदन करना होगा.

CBSE Board एग्जाम 2026 के लिए प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, यहां जानिए लास्ट डेट
बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि एग्जाम फीस से जुड़ी सारी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है. 

CBSE Board exam 2026 : सीबीएसई बोर्ड ने प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया है. जो स्टूडेंट्स 2026 में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे. आवेदन सामान्य शुल्क के साथ 30 सितंबर तक कर सकते हैं. लेकिन जो स्टूडेंट्स लास्ट डेट तक भी आवेदन करने से चूक जाते हैं, वे लेट फीस के साथ 3 अक्तूबर से 11 अक्तूबर तक आवेदन कर सकते हैं. 

बता दें कि cbse द्वारा दी गई टाइम लिमिट को फॉलो करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो लेट फीस के साथ आवेदन करना होगा. 

एग्जाम कंट्रोलर डॉ संयम भारद्वाज ने बताया कि इस साल चार कैटेगरी के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं. जैसे-पिछले साल असफल हुए स्टूडेंस, जिनका कम्पार्टमेंट आया है, जो नंबर सुधारना चाहते हैं और जो और सुधार चाहते हैं. ये सभी स्टूडेंट्स बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं. 

सभी प्राइवेट स्कूल को जारी अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध व्यक्तिगत परीक्षार्थी लिंक के माध्यम से आवेदन करना होगा. यहां पर आप जरूरी डिटेल भरकर शुल्क जमा करके आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे.

