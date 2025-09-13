SSC CGL 2025 परीक्षा पहले 2 दिन तकनीकी खामियों के कारण इन केंद्रों पर हुई रद्द, गुस्से में स्टूडेंट्स....

SSC CGL TIER 1 Exam 2025 : स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (SSC) द्वारा आयोजित की जा रही SSC CGL TIER 1 की परीक्षा 12 और 13 सितंबर को कई एग्जाम सेंटर पर सिस्टम क्रैश, लॉगिन इश्यू और अव्यवस्था के कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी. एक बार फिर से आयोग के ग्लिच फ्री वादे पर पानी फिर गया. इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा है. जिसे लेकर परीक्षार्थियों ने सोशल मीडिया पर कड़ा विरोध जताया है, और कई जगहों पर तो विरोध प्रदर्शन भी किया.

बता दें कि 12 से 26 सितंबर तक देश के 129 शहरों के 260 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. एसएससी सीजीएल परीक्षा टियर 1 के लिए इस बार 28 लाख 14 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. विदित हो कि एसएससी सीजीएल परीक्षा टियर 1 परीक्षा नई परीक्षा एजेंसी (ECA) की देखरेख में अगस्त में आयोजित होने वाली थी, जिसे टालकर आयोग ने सितंबर में कराने का फैसला लिया.

अब परीक्षा रद्द होने को लेकर एसएससी अध्यक्ष एस.गोपालकृष्णन ने सफाई देते हुए कहा कि इस बार दूर दराज परीक्षा केंद्र स्टूडेंट्स को इसलिए आवंटित किए गए क्योंकि नई परीक्षा एजेंसी के पास उपल्बधता सीमित थी.

प्रभावित एग्जाम सेंटर

बोकारो: Tissa Technology, Steel City, Jharkhand – 827013 में पहली पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई है. इस परीक्षा के लिए नई तिथि जल्द ही SSC की आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएगी.

गुरुग्राम: MM Public School में प्रशासनिक कारणों से परीक्षा रद्द कर दी गई है. इस केंद्र के लिए परीक्षा अब 24, 25 और 26 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

दिल्ली: Bharti Vidya Niketan Public School में भी प्रशासनिक कारणों से परीक्षा रद्द हुई है. यहां की परीक्षाएं भी 24, 25 और 26 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएंगी.

कोलकाता: 12 सितंबर को माइंड मैट्रिक्स, कलाबेरिया, बिष्णुपुर बाजार बस स्टॉप के पास होने वाली परीक्षा की सभी शिफ्टें रद्द कर दी गई हैं. इस परीक्षा की नई तारीख जल्द घोषित होगी.

जम्मू: डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में 12 सितंबर को पहली पाली तकनीकी कारणों से रद्द की गई. इस केंद्र पर निर्धारित सभी उम्मीदवारों की परीक्षा अब 26 सितंबर 2025 को होगी. अब 13 सितंबर को भी इस तकनीकी खामियों के चलते सारी शिफ्ट्स की परीक्षा स्थगित कर दी गई.

बता दें कि एसएससी (Staff Selection Commission) ने उन सभी उम्मीदवारों के लिए, जिन्हें परेशानी हुई थी, अब सीजीएल टियर-1 एग्जाम की नई तारीखें जारी कर दी हैं. उनका एग्जाम अब 22 से 27 सितंबर, 2025 तक होगा.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा प्रभावित हुई है, आधिकारिक वेबसाइट (ssc.nic.in) को नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि नई तिथियों, एडमिट कार्ड और अन्य महत्वपूर्ण निर्देशों से संबंधित अपडेट्स तुरंत मिल सकें.