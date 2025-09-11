विज्ञापन

SSC के कड़े नियम, छोटी सी गलती एग्जाम से कर सकती है बाहर, आयोग ने जारी की नई ADVISORY!

SSC ने एग्जाम में नकल रोकने के लिए कड़े नियम बनाए हैं. अब छोटी सी गलती भी आपको हमेशा के लिए एग्जाम से बाहर कर सकती है. जानें, कैसे बचें और क्या बिल्कुल न करें...

SSC ने उन तरीकों के बारे में भी बताया है, जिनसे लोग धांधली करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा.

SSC New advisory : स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (SSC) ने अपनी परीक्षाओं में होने वाली धांधली और नकल को रोकने के लिए कमर कस ली है. आयोग ने एक नया 'एडवाइजरी टू कैंडिडेट्स' जारी किया है, जिसमें साफ-साफ चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी उम्मीदवार एग्जाम में गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया, तो उसकी खैर नहीं होगी. ये नियम इतने सख्त हैं कि अब चीटिंग करने वाले को न सिर्फ एग्जाम हाल से निकाला जाएगा बल्कि लंबे समय तक SSC के किसी भी एग्जाम में बैठने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है.

'जीरो टॉलरेंस' पॉलिसी

SSC ने जारी एडवायजरी में साफ कहा है कि अब धांधली को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' पॉलिसी अपनाई जाएगी. इसका मतलब है कि नकल, धोखाधड़ी या किसी भी तरह की गलत हरकत पर कोई समझौता नहीं होगा. अगर आप पकड़े गए, तो आपकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द कर दी जाएगी. इसके साथ ही, 'पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024' (PEA Act, 2024) के तहत आप पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. यानी, सिर्फ एग्जाम कैंसल नहीं होगा, बल्कि एफआईआर भी दर्ज हो सकती है.

कौन सी गलतियां पड़ेंगी भारी? 

SSC ने उन तरीकों के बारे में भी बताया है, जिनसे लोग धांधली करने की कोशिश करते हैं और उन्हें कैसे पकड़ा जाएगा:

रिमोट कंट्रोल से खेल: आजकल कुछ लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके रिमोट से दूसरे के कंप्यूटर को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. SSC ने बताया है कि उन्होंने अब ऐसे एडवांस सॉफ्टवेयर लगा दिए हैं, जो तुरंत पकड़ लेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति एग्जाम सेंटर के बाहर से कंप्यूटर को कंट्रोल कर रहा है.

दूसरों की जगह एग्जाम देना (Impersonation): कई बार ऐसा होता है कि कोई और व्यक्ति आपकी जगह एग्जाम देने आ जाता है. इसे 'Impersonation' कहते हैं. SSC अब इसे रोकने के लिए आधार वेरिफिकेशन, बायोमेट्रिक्स (अंगूठे का निशान या फिंगरप्रिंट) और चेहरे की पहचान (फेशियल रिकॉग्निशन) का इस्तेमाल करेगा.

एग्जाम सेंटर बदलने पर भी नजर: SSC ने बताया है कि अगर किसी ने एग्जाम सेंटर बदलवाया है, तो उस पर भी खास नजर रखी जाएगी. सीसीटीवी कैमरे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से ऐसे मामलों को पकड़ा जाएगा.

एग्जाम हॉल में चिट-पुर्जे या गलत काम:  अगर कोई चिट-पुर्जे इस्तेमाल करते, एक-दूसरे से बात करते या कोई और गड़बड़ी करते हुए पकड़ा गया, तो उस पर कार्रवाई होगी.

इन बातों का भी रखें ध्यान

रफ शीट पर सब कुछ लिखने से बचें: एग्जाम के दौरान रफ शीट पर सारे सवालों के जवाब लिखने की कोशिश न करें.सिस्टम इसे 'फास्ट आंसरिंग' मानकर आप पर शक कर सकता है और इसे नकल माना जाएगा.

दूसरे के कंप्यूटर में झांकना मना है: एग्जाम देते समय बगल वाले के कंप्यूटर में झांकने या उससे बात करने की कोशिश बिल्कुल न करें.

आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक न करें: एग्जाम के कई स्टेज में आधार बायोमेट्रिक्स की जरूरत होगी. इसे लॉक करने की कोशिश न करें, वरना आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं.

एडवाइजरी लिंक

SSC, Exam Cheating, New Rules, Government Jobs, Unfair Means
