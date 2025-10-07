SBI PO Result 2025: आने वाला है एसबीआई पीओ का मेन्स रिजल्ट, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

SBI PO Result 2025 Date and time: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से आयोजित पीओ मेन्स की परीक्षा का रिजल्ट जारी होने का लाखों उम्मीदवारों को इंतजार है. हालांकि एसबीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं घोषित की गई है. लेकिन जल्द ही परिणाम जारी किया जाएगा.रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जारी किया जाएगा. परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

इतने पदों पर भर्ती के लिए शुरू होंगे आवेदन

एसबीआई पीओ की मेन्स की परीक्षा 13 सितंबर 2025 को पूरे देश में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी.बैंक पीओ की भर्ती परीक्षा के जरिए 541 पदों पर भर्ती होगी.इस वैकेंसी में 203 सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि 135 ओबीसी, 50 ईडब्ल्यूएस, 37 एससी और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है. इसके अलावा 41 पद बैकलॉग वैकेंसी के हैं. इस मेन्स परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में पास होना होगा.

सलेक्ट होने वाले लोगों में मिलेगी इतनी सैलरी

बेसिक पे 48,480/- (4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ) स्केल - 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920, डीए, एचआरए, समेत कई भत्ते दिए जाएंगे.

SBI PO Mains Result 2025: ऐसे चेक कर पाएंगे रिजल्ट

सबसे पहले उम्मीदवार sbi.co.in पर जाएं.

अब उम्मीदवार होमपेज पर मौजूद करियर सेक्शन में जाएं.

इसके बाद SBI PO Mains Result 2025 पर जाकर क्लिक करें.

अब रजिस्ट्रेशन नंबर आदि की जानकारी दर्ज करनी होगी.

रिजल्ट आपके सक्रीन पर दिखाई देगा.

