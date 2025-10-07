विज्ञापन

MP Govt Jobs 2025: एमपी में निकली सरकारी नौकरी, SI के 500 पदों पर भर्ती

Police Bharti: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने पुलिस विभाग में भर्ती के लिए आवेदन मांगे है. पुलिस विभाग में नौकरी करने का सुनहरा मौका है.

नई दिल्ली:

Sarkari Naukri 2025: एमपी में एक और सरकारी नौकरी निकली है. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ESB) ने पुलिस विभाग में भर्ती के लिए आवेदन मांगे है. सब इंस्टपेक्टर के पदों के लिए भर्ती निकली है. जो उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं.आवेदन की प्रक्रिया 27 अक्टूबर से शुरू होगी, और इसकी लास्ट 10 नंवबर 2025 है. सरकारी नौकरी करने का मौका हाथ से न जानें दे.

एमपी में करीब 8 साल बाद एमपी में पुलिस की भर्ती आई है. इन कुल भर्तियों में कुल 472 पद हैं जबकि सूबेदार के 28 पद शामिल हैं. रिक्तियों में सूबेदार, उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल), उप निरीक्षक (सामान्य ड्यूटी जिला पुलिस बल) शामिल हैं. इस भर्ती के लिए परीक्षा 9 जनवरी 2026 से होगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.

MP Police SI Vacancy: शैक्षणिक योग्यता

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और और अधिकतम 33 साल है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी. जिनके पास मध्य प्रदेश का का डोमिसाइल नहीं है, वे जनरल पदों पर आवेदन कर सकते हैं. 

सलेक्शन प्रोसेस

इस वैकेंसी के लिए प्री, मेन्स और फिजिकल टेस्ट देना होगा.प्रारंभिक परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य होगी. प्री में पास होने वाले उम्मीदवारों के लिए  मुख्य लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) होगी, लास्ट में इंटरव्यू होगा.

