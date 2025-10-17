SBI PO मेन्स एग्जाम रिजल्ट को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट? ये है चेक करने का आसान तरीका

SBI PO Mains Exam 2025 Result: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) PO मेन्स एग्जाम के रिजल्ट का सैकड़ों युवा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्रोबेशनरी ऑफिसर की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट कभी भी जारी किया जा सकता है. फिलहाल कुछ दिनों का इंतजार और करना होगा, बताया जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक रिजल्ट जारी हो सकता है. हालांकि रिजल्ट को लेकर अब तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. रिजल्ट जारी होने वाला है, ऐसे में तमाम अभ्यर्थियों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए. आइए जानते हैं कि कैसे आप जल्दी से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

जिन उम्मीदवारों ने एसबीआई पीओ मेन्स एग्जाम दिया है, वो आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

आधिकारिक वेबसाइट से ही रिजल्ट देखने के बाद डाउनलोड किया जा सकता है.

सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर करियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहां आपको रिक्रूटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन नजर आएगा.

आपको पीओ मेन्स परीक्षा रिजल्ट का ऑप्शन नजर आएगा, जिस पर क्लिक करके आपके सामने लॉगइन पेज खुलेगा.

अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका लॉगइन हो जाएगा और रिजल्ट आपके सामने होगा.

SSC CGL Answer Key 2025: SSC CGL टियर-1 परीक्षा की आंसर की हुई जारी, यहां से कर सकते हैं डाउनलोड

सितंबर में हुआ था एग्जाम

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) PO मेन्स एग्जाम 13 सितंबर को देशभर के तमाम सेंटर्स में आयोजित हुआ था. कुल 541 पदों के लिए ये परीक्षा हुई थी, जिसमें समान्य वर्ग के लिए 203, ओबीसी के लिए 135, EWS के लिए 50, एससी के लिए 37 और 75 पद एसटी वर्क के लिए आरक्षित हैं. रिजल्ट आने के बाद पास होने वाले उम्मीदवारों को साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के लए बुलाया जाएगा और फिर नियुक्ति होगी.

अगर आपने भी एसबीआई पीओ परीक्षा दी है तो आप अपना लॉगिन क्रेडेंशियल संभालकर रखें और आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी अपने पास रख लें, रिजल्ट आते ही इस लिंक पर जल्दी से क्लिक करके आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं.