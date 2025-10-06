विज्ञापन

Success Story: शिवानी जायसवाल ने लिखी जिद और जुनून की कहानी, UPSC में 19वीं रैंक हासिल कर बनीं IAS

UPSC Success: यूपीएससी की आईएसएस 2025 परीक्षा में यूपी के संगम नगरी की शिवानी जायसवाल ने 19वीं रैंक हासिल की है. शिवानी ने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई है.

नई दिल्ली:

UPSC Success: यूपीएससी ने 30 सितंबर को आईएसएस 2025 के अंतिम परिणाम घोषित किए हैं. इस एग्जाम में यूपी की संगमनगरी की छात्रा शिवानी जायसवाल ने 19वीं रैंक हासिल की है. इस सेवा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर कुल 25 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. शिवानी को ये सक्सेस छठी बार में मिली है. इस समय वो राजस्थान के कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर कार्यरत है. राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से 2020 में उनका चयन हुआ था. शिवानी की स्टोरी लोगों को मोटिवेट करने वाली है.

ये है शिवानी की सक्सेस स्टोरी

शिवानी ने बताया कि उन्होंने 2010 में क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज से 79.4 परसेंट के साथ 12th पास की थी. उसके बाद यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी और उसके बाद 2015 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमएससी सांख्यिकी में की थी. इसके बाद से ही शिवानी सांख्यिकी सेवा की तैयारी में लग गई थीं. यूपीएससी में ये उनका छठवां प्रयास था और चौथी बार इंटरव्यू तक पहुंची थीं.

कई बार दे चुकी हैं इंटरव्यू

शिवानी ने बताया कि वो तीन बार आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी इंटरव्यू दे चुकी हैं. शिवानी के परिवार की बात करें तो उनके पिता बीएसएनएल से हैं और मां हाउसवाइफ हैं.  सांख्यिकी सेवा की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को भी शिवानी ने सलाह दी. उन्होंने कहा कि असफल होने पर कभी भी हिम्मत न हारे. इसके लिए आपको पूरा कोर्स करना होता है इसलिए शॉर्टकट में जाने की कोशिश न करें.

30 सितंबर को रिजल्ट आने के बाद से शिवानी के घर और शहर में अलग ही उत्साह है. हर कोई उनकी खुशी में शामिल हो रहा है. शिवानी की कहानी से हर किसी को ये शिक्षा लेनी चाहिए की हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए. जिस तरह से उन्होंने छठे प्रयास में ये एग्जाम पार कर लिया है ठीक उसी तरह हार नहीं माननी चाहिए.

