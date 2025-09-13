विज्ञापन

SBI PO Mains 2025 एग्जाम आज, 541 पदों के लिए कैंडिडेट्स देंगे परीक्षा

इस परीक्षा के जरिए कुल 541 पद भरे जाएंगे. इनमें जनरल कैटेगरी (GEN) के लिए 203 पद, ओबीसी 135 पद, ESW 50 पद, एससी 37 पद और एसटी के लिए 75 पद हैं. इन 541 पदों में से 500 पद रेगुलर और 41 पद बैकलॉग के हैं.

समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें और स्ट्रेस फ्री रहें.

SBI PO Mains exam 2025 : जिन उम्मीदवारों ने SBI PO प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है, वे आज यानी 13 सितंबर को SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इस परीक्षा के माध्यम से कुल 541 पदों को भरा जाएगा, जिनमें नियमित (रेगुलर) पद और बैकलॉग पद दोनों शामिल हैं.

वैकेंसी डिटेल्स

कुल पद: 541
नियमित पद: 500
बैकलॉग पद: 41

कैटेगरीवाइज वैकेंसी

जनरल (GEN): 203 पद
ओबीसी (OBC): 135 पद
ईडब्ल्यूएस (EWS): 50 पद
एससी (SC): 37 पद
एसटी (ST): 75 पद

SBI PO का सेलेक्शन प्रोसेस

सेलेक्शन प्रोसेस

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): यह पहला चरण है, जिसे उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पास करना होता है.
मुख्य परीक्षा (Mains): यह दूसरा और महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाता है.
साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू: यह चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसके बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है.

SBI PO Mains 2025: परीक्षा के दिन के लिए जरूरी सुझाव

  • अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद, परीक्षा केंद्र का स्थान और रिपोर्टिंग समय ध्यान से नोट कर लें. समय पर केंद्र पर पहुंचें.
  • परीक्षा के दिन सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि एडमिट कार्ड, फोटो पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि), और पासपोर्ट साइज के फोटो साथ रखें.
  • SBI द्वारा जारी परीक्षा से संबंधित सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें.
  • परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें ताकि अंतिम मिनट की हड़बड़ी से बचा जा सके.
  • शांत और तनाव मुक्त रहने का प्रयास करें, जो आपके प्रदर्शन के लिए महत्वपूर्ण है.
