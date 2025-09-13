SBI PO Mains 2025 एग्जाम आज, 541 पदों के लिए कैंडिडेट्स देंगे परीक्षा

SBI PO Mains exam 2025 : जिन उम्मीदवारों ने SBI PO प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है, वे आज यानी 13 सितंबर को SBI (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इस परीक्षा के माध्यम से कुल 541 पदों को भरा जाएगा, जिनमें नियमित (रेगुलर) पद और बैकलॉग पद दोनों शामिल हैं.

SBI PO Mains 2025 Admit Card हुआ जारी, कैसे करें डाउनलोड और क्या करना न भूलें, जानिए यहां...

कुल पद: 541

नियमित पद: 500

बैकलॉग पद: 41

जनरल (GEN): 203 पद

ओबीसी (OBC): 135 पद

ईडब्ल्यूएस (EWS): 50 पद

एससी (SC): 37 पद

एसटी (ST): 75 पद



SBI PO का सेलेक्शन प्रोसेस

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): यह पहला चरण है, जिसे उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पास करना होता है.

मुख्य परीक्षा (Mains): यह दूसरा और महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें सफल होने वाले उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाता है.

साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू: यह चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जिसके बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाती है.

SBI PO Mains 2025: परीक्षा के दिन के लिए जरूरी सुझाव