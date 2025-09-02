SBI PO Prelims Result 2025: एसबीआई पीओ प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी, ये रहा डायरेक्ट लिंक

SBI PO Prelims Result 2025 Declared: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने पीओ प्रीलिम्स परीक्षा के नतीजे एक लंबे इंतजार के बाद जारी कर दिए गए हैं. इस परीक्षा में जो शामिल हुए थे. वे एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार परिणाम घोषित हो चुका है. इस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार मेन्स परीक्षा के लिए पात्र होंगे. रिजल्ट का लिंक नीचे दिया गया है, स्टूडेंट्स डायरेक्ट एसबीआई पीओ का रिजल्ट देख सकते हैं.

SBI PO Prelims Result 2025 Declared Link

एसबीआई पीओ की प्री परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त को देश के अलग-अलग कोने में आयोजित की गई थी. अब मेन्स की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. जिसके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं. इस वैकेंसी के जरिए कुल 541 प्रोबेशनरी ऑफिसरों की नियुक्ति की जाएगी. इनमें 500 नियमित पद और 41 बैकलॉग पद शामिल हैं.

SBI PO Prelims Result 2025 Declared: ऐसे करें चेक

उम्मीदवार सबसे पहले sbi.co.in पर जाएं.

इसके बाद होमपेज पर Careers लिंक पर क्लिक करें.

नई पेज पर SBI PO Prelims Result 2025 लिंक चुनें.

लॉगिन डिटेल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/डीओबी) दर्ज करें.

अब सबमिट पर क्लिक करें और रिजल्ट आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा.



