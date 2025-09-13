सितंबर में है SBI क्लर्क का एग्जाम, जानिए कब आएगा आपका एडमिट कार्ड और कैसे करें डाउनलोड

SBI Clerk Admit Card 2025 Releasing soon : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द ही अपनी ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर SBI क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम 2025 का एडमिट कार्ड जारी करने वाला है. 6589 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा की तारीखें 20, 21 और 27 सितंबर 2025 तय हो चुकी हैं. बता दें कि SBI का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो एग्जाम से करीब 7-10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी कर देता है. ऐसे में उम्मीदवार SBI की वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि कभी भी एडमिट कार्ड का लिंक एक्टिवेट हो सकता है...

कैसे करें अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड?

सबसे पहले SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं होमपेज पर आपको 'Careers' (करियर) का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करें अब 'SBI Clerk Admit Card 2025' लिंक रक क्लिक करें यहां आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा, और फिर 'Submit' बटन पर क्लिक करें आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर आ जाएगा इसमें दी गई सभी जानकारी को ध्यान से चेक कर लें अब इसे डाउनलोड करें और प्रिंटआउट निकालना न भूलें.

एडमिट कार्ड पर क्या-क्या मिलेगा?

आपका नाम और रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर

आपकी फोटो

एग्जाम की तारीख और समय

किस शिफ्ट में है आपका एग्जाम

और सबसे जरूरी, आपके एग्जाम सेंटर का पता

क्यों जरूरी है एडमिट कार्ड?

एग्जाम सेंटर में प्रवेश करने के लिए एडमिट कार्ड के अलावा एक और चीज बहुत जरूरी है – एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ ( आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट). ऐसे में इन दोनों चीजों को एग्जाम सेंटर ले जाना बिल्कुल न भूलें.

एसबीआई क्लर्क सेलेक्शन प्रोसेस

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी 6589 पदों की क्लर्क (जूनियर एसोसिएट्स) भर्ती प्रीलिम्स (पहला चरण), फिर मेन्स (फाइनल चरण) के आधार पर होगी. बता दें कुल 6589 पदों में से 5180 रेग्यूलर जबकि 1409 बैकलॉग हैं.