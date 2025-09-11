विज्ञापन

SBI Vacancy 2025 : बैंक में नौकरी करने का बड़ा मौका! 1 लाख की सैलरी और ओहदा भी, जानिए यहां योग्यता...

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (SO) के 122 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. आइए जानते हैं इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क क्या है... 

Bank job alert 2025 : क्या आप बैकिंग सेक्टर में काम करना चाहते हैं और इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं? तो आपके लिए एसबीआई में अच्छा मौका है. जी हां, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (SO) के 122 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. जिसकी आवेदन प्रकिया आज यानी 11 सितंबर से शुरू हो गई है और 2 अक्तूबर 2025 तक चलेगी. ऐसे में आइए जानते हैं इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क क्या है... 

वैकैंसी डिटेलस

कुल भर्ती 122

मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) 63 पद
मैनेजर (प्रोडक्ट्स-डिजिटल प्लेटफॉर्म्स) 34 पद
डिप्टी मैनेजर (प्रोडक्ट्स -डिजिटल प्लेटफॉर्म्स) 25 पद

योग्यता

मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) - इस पद के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ MBA वित्त, पीजीडीबीए,पीजीडीबीएम, एमएमएस (वित्त), सीए, सीएफए या ICWA होना चाहिए.

मैनेजर/डिप्टी मैनेजर (प्रोडक्ट्स-डिजिटल प्लेटफॉर्म्स) - BE/BEET(IT,Computer,electronics,electrical etc) या MCA की डिग्री होनी अनिवार्य है. 

आयु सीमा

वहीं, आयु सीमा की बात करें तो मैनेजर पद के लिए 28 से 35 साल , डिप्टी मैनेजर के लिए 25 से 32 साल जबकि मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) के पद के लिए 25 से 35 साल है. 

क्या होगी सैलरी

मैनेजर पदों पर 85,920 से 1,05,280 तक हो सकती है.
डिप्टी मैनेजर पद के लिए 64,820 से 93,960 रुपये तक बेसिक पे मिलेगा.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क इस भर्ती के लिए सामान्य वर्ग, EWUS और OBC को 750 रुपये जबकि SC,ST और दिव्यांग के लिए निशुल्क है. 

सेलेक्शन प्रोसेस

एसबीआई के इन पदों के लिए चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगी.

अगर आप इस भर्ती के लिए योग्य हैं तो  sbi.bank.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बता दें कि एसबीआई की इस वैकेंसी के लिए एप्लिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से ही स्वीकार किए जाएंगे. 

विस्तृत जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए

नोटिफिकेशन

