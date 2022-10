Sarkari Naukri UP: बबीना छावनी परिषद में 8वीं पास के लिए नौकरी का मौका, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

बैंक ऑफ़ बड़ौदा में 346 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू, डायरेक्ट लिंक से करें अप्लाई

Sarkari Naukri UP: इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 4 रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य रखा गया है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पात्रता, योग्यता, चयन प्रक्रिया और अन्य जानकारी डिटेल में पाने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलह दी जाती है.

Sarkari Naukri UP: नोटिफिकेशन डाउनलोड करें

Sarkari Naukri UP: आयु सीमा

इस भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. पदों के अनुसार आयु सीमा भिन्न हो सकती है.

Sarkari Naukri UP: योग्यता

सभी पदों के अनुसार योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है, उम्मीदवार अधिसूचना में पूरी जानकारी देख सकते हैं.

Sarkari Naukri UP: चयन कैसे होगा

उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. मेडिकल ऑफिसर का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा और अन्य का लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा.

Sarkari Naukri UP: आवेदन कैसे करें

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और नोटिफिकेशन में दिए गए प्रारूप के अनुसार उसे भरकर नीचे बताए गए पते पर भेजना होगा.

पता- The Chief Executive Officer, Office of the Cantonment Board, Station Road, Babina Cantt. Distt. Jhansi (U.P.) Pin- 284401

