Supreme Court में कोर्ट मास्टर के लिए भर्ती, ग्रेजुएट कर सकते हैं अप्लाई, बेसिक पे 67,700

Govt Jobs: सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मास्टर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है.

नई दिल्ली:

Supreme Court Bharti 2025: सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगर आप नौकरी करने की इच्छा रखते हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार मौका है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट मास्टर के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है. जो इस पद के लिए योग्यता रखते हैं वे अप्लाई कर सकते हैं. आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट  www.sci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इस भर्ती के तहत कुल 30 पद निकाले गए हैं.

वैकेंसी डिटेल्स

  • अनारक्षित (UR): 16
  • अनुसूचित जाति (SC): 4
  • अनुसूचित जनजाति (ST): 2
  • अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC-Non Creamy Layer): 8

Court Master Shorthand Vacancy Eligibility: ये होनी चाहिए योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, लॉ कर चुके उम्मीदवारों को अधिक वरियता दी जाएगी.  इसकी उम्र सीमा भी 30 से 45 वर्ष तक तय की गई है. इसके अलावा शॉर्ट हैंड आना चाहिए. कम से कम 5 साल का स्टेनोग्राफी या सचिवीय कार्य का अनुभव होना चाहिए.

शॉर्टहैंड (अंग्रेजी) – 120 शब्द प्रति मिनट
कंप्यूटर पर टाइपिंग – 40 शब्द प्रति मिनट

कितनी मिलेगी सैलरी

इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को लेवल-11 पे मैट्रिक्स मिलेगा, जिसमें शुरुआती बेसिक पे 67,700 होगा. इसके अलावा भत्ते भी दिए जाएंगे.

सलेक्शन प्रोसेस

भर्ती की प्रक्रिया चार चरणों में होगी

1. शॉर्टहैंड टेस्ट

2. ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा

3. कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड टेस्ट

4. इंटरव्यू

