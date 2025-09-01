विज्ञापन

Bank Job Vacancy 2025: रीजनल रूरल बैंक्स में ऑफिसर पोस्ट के लिए बंपर भर्ती, आज से रजिस्ट्रेशन शुरू

IBPS Bank Jobs 2025:  इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) की तरफ से रीजनल रूरल बैंक (RRBs) में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू होने वाली है.

नई दिल्ली:

IBPS Bank Jobs 2025:  इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) की तरफ से रीजनल रूरल बैंक (RRBs) में कई पदों पर भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है. IBPS ने एग्जाम  से लेकर सिलेबस तक की हर जानकारी दे दी है. जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे आज से शुरू हुए एप्लीकेशन प्रक्रिया के बाद अप्लाई कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन आज यानी 1 सितंबर से शुरू होगी.  कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस (CRP RRB XIV) के तहत ग्रुप A ऑफिसर (स्केल I, II, III) और ग्रुप B (ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज) के पदों भर्तियां की जाएंगी.

IBPS RRB Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने की लास्ट डेट 21 सितंबर 2025 है. हालांकि अभी तक कुल पद कितने होंगे इसकी जानकारी नहीं दी गई है. इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के  पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, साथ ही लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए. हालांकि कुछ अन्य पदों पर शैक्षणिक योग्यता की जानकारी नहीं दी गई है. अगर आप इस भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नोटिफिकेशन में दिए गए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की जानकारी ध्यान से पढ़ लें. देश के 28 राज्यों में आरआरबी बैंकों में नियुक्ति की जाएगी. 

IBPS RRB Vacancy Age Limit: आयु सीमा 

ग्रुप बी के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम आयु 28, 30 और 32 साल साल होनी चाहिए. ग्रुप ए पदों के लिए कम से कम 21 साल और अधिकतम 40 साल आयु सीमा तय की गई है. डिटेल्स में जानने के लिए नोटिस पढ़ें.

इन तारीखों को कर लें याद

  • प्री-एग्जाम ट्रेनिंग (PET): नवंबर 2025
  • प्रीलिम्स परीक्षा: नवंबर-दिसंबर 2025
  • प्रीलिम्स रिजल्ट: जनवरी 2026
  • मेन्स परीक्षा: फरवरी 2026
  • ग्रुप A (अफसर) इंटरव्यू: जनवरी-फरवरी 2026
