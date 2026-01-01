UP में लेखपाल के पदों के लिए 7996 पदों हो रही भर्ती, ऐसे मिलेगी ये सरकारी नौकरी

UP Govt Jobs: यूपी में ढेरों सरकारी नौकरी निकली है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने लेखपाल के पदों के लिए बंपर पदों पर वैकेंसी निकाली है. आवेदन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो चुकी है. इस वैकेंसी के जरिए कुल 7996 पदों को भरा जाएगा. इस भर्ती के जरिए राजस्व विभाग में लेखपाल के हजारों खाली पदों को भरा जाएगा, जो लंबे समय से पेंडिग पर चल रहे थे. लेखपाल के कुल पदों में अनारक्षित वर्ग के 3205 पद, अनुसूचित जाति 1679 पद, अनुसूचित जनजाति 160 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 2158 के लिए पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 792 पद हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं.

कौन कर सकता है इस भर्ती के लिए अप्लाई

उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (इंटरमीडिएट) पास होना अनिवार्य है. इसके अलावा जिन्होंने UPSSSC PET की परीक्षा पास की है और जिनके पास वैलिड स्कोरकार्ड है. पीईटी के स्कोर के आधार पर ही उम्मीदवारों को मेन्स परीक्षा के लिए सलेक्शन होगा. एज की अगर बात करें तो भर्ती के लिए 18 से 40 साल आयु होनी चाहिए. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आरक्षित कैटगरी को सरकारी नियमों के हिसाब से छूट दी जाएगी.

सलेक्शन प्रोसेस

उम्मीदवारों को UPSSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 'Candidate Registration' लिंक पर जाना होगा. इसके बाद उम्मीदवारों को अपने पीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन करना होगा. अपनी पर्सनल डिटेल्स और साइन फोटो साइन के साथ एप्लीकेशन फीस का भुगतान करना होगा. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नोटिफिकेशन देखें.

