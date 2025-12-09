विज्ञापन

अमेरिका में घर के नौकर को मिलती है इतनी सैलरी, जानकर VISA लेने दौड़ पड़ेंगे आप 

US Housekeeping Jobs: अमेरिका में घर पर काम करने वाले हाउस कीपिंग स्टाफ या फिर मेड को काफी अच्छी सैलरी मिलती है, इनमें से कुछ लोग तो घंटे के हिसाब से भी पैसे चार्ज करते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अमेरिका में घर के नौकर को मिलती है इतनी सैलरी, जानकर VISA लेने दौड़ पड़ेंगे आप 
अमेरिका में मेड की सैलरी

अमेरिका दुनिया के उन देशों में शामिल है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लोग जाना चाहते हैं. हालांकि अमेरिका का वीजा मिलना काफी ज्यादा मुश्किल काम है, इसके लिए महीनों की लंबी वेटिंग रहती और नंबर आने पर भी वीजा अप्रूव नहीं होता है. अमेरिका में लोगों को अच्छी सैलरी के साथ-साथ बेहतर लाइफस्टाइल और माहौल मिलता है. इसके अलावा बच्चों की लाइफ भी एक तरह से सिक्योर हो जाती है. ऐसे में आज हम आपको अमेरिका में काम करने वाले घर के नौकर की सैलरी के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे और अमेरिका का वीजा लगाना शुरू कर देंगे. 

कितनी होती है हाउसकीपिंग स्टाफ की सैलरी?

यूएस ब्यूरो ऑफ लेबल स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक अमेरिका में काम करने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ की सालाना सैलरी करीब 30 हजार अमेरिकी डॉलर है. अगर भारत की करेंसी के हिसाब से देखें तो ये करीब 27 लाख रुपये होती है, इतनी सैलरी भारत में किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करने वाले की होती है. 

कितनी होती है मेड की सैलरी?

अमेरिका में हाउस मेड यानी घर में सफाई और बर्तन धोने का काम करने वाले लोगों की सैलरी भी इसी तरह से काफी अच्छी है. इस तरह के काम करने वाले लोगों को अमेरिका में 25 हजार से लेकर 35 हजार डॉलर तक की सालाना सैलरी मिलती है. यानी हर साल 25 से 30 लाख रुपये की कमाई होती है. हालांकि अमेरिका में खर्चा भी उसी तरह का होता है, भले ही भारत की करेंसी में देखने पर ये काफी ज्यादा लग रहा हो, लेकिन अमेरिका में रहते हुए इस पैसे की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है. 

नौकरी तो जानते होंगे, लेकिन क्या होता है चाकरी का मतलब? ये रहा जवाब

ज्यादातर लोग खुद करते हैं काम

अमेरिका में हर कोई घर पर मेड या फिर हाउस कीपिंग स्टाफ नहीं रखता है, ज्यादातर लोग खुद ही घर का काम करते हैं. इसकी एक वजह इस तरह के स्टाफ को दी जाने वाली सैलरी को भी माना जाता है. अमेरिका में वेतन और भत्ते तय हैं, इसीलिए कम पैसे में काम करने वाले लोग काफी कम मिलते हैं. हालांकि अमेरिका में लाखों लोग इस तरह का काम करते हैं और सम्मान के साथ जीते हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
House Servant Salary In US, Maid Salary In US, Maids And Housekeeping Jobs In US, Salary Of House Kepping Staff In US
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com