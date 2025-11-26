इन युवाओं के लिए ट्रेन की मुफ्त यात्रा की सुविधा, रेलवे ने किया बड़ा ऐलान

RRB Group D Exam 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा 27 नवंबर से शुरू होगी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को रेलवे फ्री यात्रा की सुविधा देगी. आरआरबी ने SC/ST कैंडिडेट्स को फ्री यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है. ये परीक्षा 16 जनवरी 2026 तक चलेगी. एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को फ्री यात्रा की सुविधा मिलेगी.

अपने पास रखना होगा ये डॉक्यूमेंट्स

RRB ने ये साफ किया है कि एसएससी और एसटी कैटगरी के उम्मीदवारों को स्पीलर क्लास में मुफ्त यात्रा करने की सुविधा मिलेगी. लेकिन इसके लिए उम्मीदवारों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए. यात्रा के दौरान ओरिजिनल जाति प्रमाण पत्र साथ रखना होगा. कैंडिडेट्स को CBT, PET या DV राउंड के लिए उनके ई-कॉल लेटर के हिस्से के तौर पर एक फ़्री स्लीपर क्लास रेलवे पास मिलेगा.

ये भी पढ़ें-इस राज्य की छात्राओं के खाते में आएंगे 2500 रुपये, बस करना होगा ये काम

इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कैंडिडेट्स को यह पक्का करना होगा कि वे अपनी एप्लीकेशन में सही बोर्डिंग स्टेशन का चुनाव करें. उन्हें अपने साथ असली जाति प्रमाण पत्र रखना होगा. अगर आपके पास ऑरिजनल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा. अगर कोई उम्मीदवार ऐसा करते हुए पाया गया तो उनकी उम्मीदवारी कैंसल कर दी जाएगी. गलत जानकारी देने पर उम्मीदवार के खिलाफ लिगल एक्शन लिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें-Govt Jobs: बीपीएससी की नई 4000 पदों पर आने वाली है बंपर भर्ती, जानें योग्यता