IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025 जारी हो गया है. उम्मीदवार ibps.in पर जाकर अपना Hall Ticket Download कर सकते हैं. IBPS RRB PO Mains Exam Date 28 दिसंबर 2025 है. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए Direct Link और Exam Pattern की जानकारी यहां उपलब्ध है.

IBPS RRB PO Mains 2025: जारी हो गया एडमिट कार्ड, डाउनलोड के लिए Direct Link

IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025: अगर आप IBPS RRB PO मेन्स एग्जाम 2025 में शामिल होने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सिलेक्शन (IBPS) ने ऑफिसर स्केल-I मेन्स एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. उम्मीदवार अब ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

कब तक डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड?

IBPS ने जानकारी दी है कि एडमिट कार्ड 21 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे. मेन्स एग्जाम की तारीख 28 दिसंबर 2025 तय की गई है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें.

एग्जाम पैटर्न और समय

IBPS RRB PO मेन्स एग्जाम में कुल 200 सवाल होंगे, जिनके 200 अंक होंगे. परीक्षा का समय 120 मिनट यानी 2 घंटे होगा. पेपर में छह सेक्शन होंगे- रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. हर सेक्शन में 40 सवाल होंगे और उम्मीदवारों को हर सेक्शन में न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स हासिल करने होंगे.

एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

  • सबसे पहले IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
  • होमपेज पर “IBPS RRB PO Mains Admit Card 2025” लिंक पर क्लिक करें.
  • नया पेज खुलने पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें.
  • जानकारी सबमिट करने के बाद आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • एडमिट कार्ड को ध्यान से चेक करें, डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें.

ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डायरेक्ट लिंक है, आप इस पर क्लिक करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं.

अधिक जानकारी कहां मिलेगी?

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक जानकारी के लिए IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. वहां परीक्षा से जुड़ी सभी अपडेट्स उपलब्ध हैं.

