इस राज्य की छात्राओं के खाते में आएंगे 2500 रुपये, बस करना होगा ये काम

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान सरकार ने 'आपकी बेटी योजना' को इस साल और ज्यादा सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से लागू किया है. जिसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शिक्षा में मदद करना है. यह योजना उन छात्राओं के लिए एक बड़ा सहारा है जो गरीबी या अभिभावकों के न होने के कारण अपनी पढ़ाई जारी रखने में परेशानी झेलती हैं. इस योजना के तहत ऐसी छात्राओं के खाते में सरकार की तरफ से 2100 और 2500 रुपये डाले जाएंगे. आइए जानते हैं कि इस योजना के तहत कैसे आवेदन करना है और कब तक पैसे खाते में आएंगे.

किन छात्राओं को मिलेगा लाभ?

'आपकी बेटी योजना' के तहत राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को ही आर्थिक सहायता मिलेगी.

वो छात्राएं जिनके माता-पिता दोनों का या उनमें से किसी एक का निधन हो गया हो.

वो तमाम छात्राएं जो बीपीएल श्रेणी (BPL) निर्धन जीवनयापन करने वाले परिवारों से संबंध रखती हैं.

कितनी राशि होगी ट्रांसफर?

कक्षा 1 से 8 तक प्रति छात्रा को ₹2100 की सहायता राशि दी जाएगी.

कक्षा 9 से 12 तक प्रति छात्रा ₹2500 की सहायता राशि दी जाएगी.

सहायता राशि सीधे जन आधार डेटा से जुड़े बैंक खातों के जरिए छात्राओं के खाते में ट्रांसफर होगी.

कब तक होंगे आवेदन?

इस पूरी योजना के लिए एक डेडलाइन तय की गई है. शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया है कि 25 नवंबर तक तमाम सरकारी स्कूलों को ही वहां पढ़ने वाली छात्राओं की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भेजनी होगी. इसके बाद 30 नवंबर तक शिक्षा निदेशालय की तरफ से सत्यापन प्रोसेस को पूरा किया जाएगा. बताया जा रहा है कि सत्यापन होने के बाद जल्द से जल्द छात्राओं के खाते में ये आर्थिक सहायता डाल दी जाएगी. दिसंबर के आखिरी हफ्ते या फिर नए साल में छात्राओं को ये खुशखबरी मिल सकती है.